Com R$ 32 milhões de investimentos em segunda etapa, Parque do Caracol anuncia novas atrações e melhorias

A cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental do Parque do Caracol ocorreu nesta sexta (13), em Canela -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) participou, nesta sexta-feira (13/9), da cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental do Parque do Caracol, um dos principais pontos turísticos de Canela. O local, um dos mais visitados da região desde 1973, está prestes a passar por uma transformação significativa. Sob a gestão do Grupo Iter, que assumiu o empreendimento por concessão em 2022, o parque deve receber um investimento de mais de R$ 100 milhões da concessionária. Desde 2022, já foram investidos R$ 40 milhões (R$ 8 milhões na primeira fase e R$ 32 milhões na segunda etapa).

Na ocasião, foram anunciadas as novas atrações, que serão inauguradas ao longo de 2025, incluindo um renovado Mirante da Cascata, um bistrô, uma plataforma suspensa sobre o cânion, a reabertura da Trilha Elevada da Perna Bamba e um novo Deck do Moinho. Para atrair o público, o parque também introduzirá o Salto de Pêndulo, uma queda livre de 100 metros, e fará a revitalização das churrasqueiras. A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, ressaltou a importância dessas concessões que, além da preocupação com a preservação ambiental, são essenciais para incrementar a economia do Estado.

“O modelo de concessão que nós implementamos no Rio Grande do Sul, para as áreas consideradas unidades de conservação ou, ainda, parques turísticos, com a questão ambiental como foco central, é um modelo que traz, já no edital, a limitação das atividades e a necessidade de aprovação prévia por parte da Sema. O Caracol é um exemplo de uma concessão que deu certo. Em dois anos, temos um investimento muito maior do que aquele previsto em edital para os seis primeiros anos. E esse é um dos objetivos do governo: unir o público e o privado para preservar mais e entregar mais para a população”, resumiu Marjorie.

Marjorie Kauffmann destacou a importância das concessões para preservar o ambiente e incrementar a economia do Estado -Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema

A cerimônia de lançamento das novas atrações, na manhã desta sexta, coincidiu com o início da Semana Farroupilha, destacando a importância cultural do parque para a região. As obras começam em outubro, com o parque temporariamente fechado para segurança. A gerente geral do Parque do Caracol, Sandra Ferraz, disse que a expectativa com as novas atrações é dobrar o número total de visitantes no ano, chegando a 500 mil pessoas após as inaugurações.

Investimentos e benefícios

A concessão dos parques estaduais do Caracol, localizado em Canela, assim como o do Tainhas, no nordeste do Estado, foi oficializada com a assinatura do contrato em 3 de novembro de 2022. O consórcio Novo Caracol, que venceu o leilão realizado em 11 de agosto de 2022, ficou responsável pela administração e qualificação desses parques. A oferta vencedora foi de R$ 150 milhões, representando um ágio de 5.341% em relação ao valor inicial e garantindo a concessão pelo período de 30 anos. Esse modelo de concessão adotado pelo governo gaúcho demonstra o sucesso das parcerias público-privadas para o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul a eficiência na gestão de unidades de conservação.

Estruturada com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a concessão previa, inicialmente, um investimento de R$ 47,6 milhões nos dois parques, dos quais R$ 23,7 milhões deveriam ser aplicados nos primeiros seis anos de contrato.

A expectativa já foi superada, pois, desde 2022, só o Parque do Caracol já recebeu melhorias que somam o investimento de R$ 40 milhões, R$ 8 milhões na primeira fase e R$ 32 milhões na segunda etapa.

Além disso, estão previstas despesas operacionais de R$ 417,3 milhões ao longo dos 30 anos. Esses valores demonstram o compromisso com a modernização e a manutenção das infraestruturas, bem como com a promoção do turismo sustentável.

Impacto econômico e ambiental

A concessão não apenas prevê qualificar a infraestrutura e os serviços oferecidos aos visitantes, mas também gerar um impacto significativo na economia regional. Com a criação de mais de 3 mil novos empregos diretos e indiretos, a operação dos parques incentivará o desenvolvimento econômico e a geração de renda em equilíbrio com a preservação ambiental.

As novas atividades previstas para o Parque do Caracol, como arvorismo e bungee jump, e as opções de ecoturismo no Parque Estadual do Tainhas, com atividades aquáticas e camping, são exemplos de como a concessão pode diversificar e enriquecer as ofertas turísticas da região.

Importância das concessões

O processo de concessão, iniciado em 2021, passou por ampla discussão com diferentes setores da sociedade e instâncias de controle, como o Tribunal de Contas do Estado (TCE). A assinatura do contrato marcou a primeira concessão de unidades de conservação estadual no Rio Grande do Sul, um modelo que tem se mostrado eficaz em outras regiões para promover melhorias sem comprometer a preservação dos serviços ecossistêmicos e a riqueza da fauna e da flora.