Investimentos em reformas de escolas estaduais pela contratação simplificada somam mais de R$ 4,8 milhões

O governo do Rio Grande do Sul está investindo mais de R$ 4,8 milhões em escolas estaduais por meio de contratação simplificada, beneficiando mais de 6,3 mil alunos. Foram iniciadas obras em nove escolas e mais duas foram concluídas, em instituições de Porto Alegre, Pelotas e Arroio do Padre.

Lançada em março pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), a contratação simplificada agiliza a manutenção das escolas estaduais. Nesse modelo, a licitação é feita por blocos de escolas e há uma espécie de catálogo de serviços à disposição da SOP para atender às demandas com maior velocidade. Não é necessário licitar cada serviço e cada escola tem uma empresa responsável pré-contratada para realizar as obras.

Iniciadas

Colégio Estadual (CE) Coronel Afonso Emílio Massot, em Porto Alegre

O maior investimento, R$ 1,3 milhão, é no CE Coronel Afonso Emílio Massot, em Porto Alegre. Desde 2 de setembro, estão sendo realizados intervenções na alvenaria, na cobertura, nas instalações elétricas e hidrossanitárias, nos revestimentos de pisos, nas paredes e nos forros, bem como estão sendo feitas pinturas e texturas. A Cetus Construtora executa os trabalhos, com fiscalização da 1ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Porto Alegre, e o prazo de conclusão é de 240 dias. A escola fica na rua José Honorato Santos, 101, bairro Azenha, e tem 738 alunos.

Escola Estadual de Educação Básica ( EEEB) Presidente Roosevelt, em Porto Alegre

O segundo maior investimento, R$ 1,1 milhão, é na EEEB Presidente Roosevelt, também na capital. Estão sendo realizadas trocas de portas danificadas, manutenção das tomadas baixas e restituição da rede elétrica furtada, recuperação do piso de madeira avariado e troca dos revestimentos faltantes nas paredes, remoção do mofo e pintura em áreas afetadas, remoção da vegetação caída e substituição parcial de muro de divisa danificado. Os trabalhos, iniciados em 29 de agosto, têm 150 dias para serem concluídos e são executados pela Cetus Construtora, com fiscalização da 1ª Crop. São 731 alunos atendidos pela escola que fica na rua Botafogo, 396, bairro Menino Deus.

Escola Estadual de Ensino Fundamental ( EEEF) Fernando Treptow, em Pelotas

Em Pelotas, a EEEF Fernando Treptow está recebendo R$ 989 mil. Estão sendo realizadas obras de recuperação da alvenaria, vedações, colocação de divisórias, reparos na cobertura, nas instalações elétricas e hidrossanitárias, bem como estão sendo feitos o revestimento de pisos, paredes e forros, pinturas, texturas e impermeabilização desde o dia 28 de agosto. Com execução da Engpac e fiscalização da 5ª Crop, de Pelotas, as obras têm prazo de conclusão de 180 dias. A escola fica na rua Ernani Fornari, 221, e tem 359 alunos.

EEEF São Caetano, em Porto Alegre

Também em 28 de agosto, começou a recuperação daEEEF São Caetano, em Porto Alegre. Com execução da Cetus Construtora e fiscalização da 1ª Crop, estão sendo destinados R$ 155 mil para recuperação de fissuras e rachaduras, substituições de vidros quebrados, recuperação de vedações de janelas, revisão e substituição das instalações elétricas e de parte da cobertura, troca de luminárias, lixamento e pintura do forro e tratamento da parede tijolos à vista. O prazo de conclusão é de 90 dias. Com 129 estudantes, a escola fica na estrada São Caetano, 1.600, bairro Lami.

CE Protásio Alves, em Porto Alegre

Desde 27 de agosto, o CE Protásio Alves, em Porto Alegre, está recebendo reforços estruturais na laje e finalização da estrutura da escada principal, que também terá instalação de guarda-corpo e corrimão, além de pintura e acabamento. Estão sendo destinados R$ 61,2 mil para a obra, executada pela Cetus Construtora e fiscalizada pela 1ª Crop, com prazo de conclusão de 60 dias. Com 1.173 alunos, a escola fica na avenida Ipiranga, 1090.

Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Arroio do Padre, em Arroio do Padre

AEEEM Arroio do Padre, em Arroio do Padre, está recebendo mais uma obra pela contratação simplificada. Desde 29 de agosto, a escola está passando por reformas nas esquadrias, nas coberturas, nas instalações elétricas, no sistema de proteção a descargas atmosféricas, além de pinturas e texturas. Anteriormente, já haviam sido realizados trabalhos de recuperação da cobertura. Com execução da Engpac e fiscalização da 5ª Crop, as obras têm investimento de R$ 117,7 mil e prazo de conclusão de 90 dias. Com 192 alunos, a escola fica na avenida Dezessete de Abril, 129, Centro.

EEEF Maria Cristina Chiká, em Porto Alegre

NaEEEF Maria Cristina Chiká, em Porto Alegre, estão sendo investidos R$ 525,7 mil desde 26 de agosto para recuperações estruturais, nas esquadrias, na cobertura, nas instalações elétricas e nos revestimentos de pisos, paredes e forros. A Jireh Comércio e Serviços da Construção Civil executa os trabalhos, fiscalizados pela 1ª Crop e previsão de 150 dias para conclusão. Com 712 alunos, a escola fica na estrada João Oliveira Remião, 6.505, Lomba do Pinheiro.

EEEF General Neto, em Porto Alegre

NaEEEF General Neto, estão sendo recuperados alvenaria, vedações, divisórias, esquadrias, impermeabilização, instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos de pisos, paredes e forros, pinturas e texturas, além de muramentos, telamentos e acesso escolar. São R$ 370,4 mil para a obra, realizada pela Cetus Construtora, fiscalizada pela 1ª Crop. Os trabalhos foram iniciados em 26 de agosto e têm prazo de conclusão de 180 dias. Localizada na avenida Edgar Pires de Castro, 10.521, a escola tem 472 alunos.

EEEF Paraíba – Ciep, em Porto Alegre

Mais R$ 86,3 mil foram destinados àEEEF Paraíba – Ciep para manutenção corretiva com demolições, recuperação estrutural, da cobertura, da impermeabilização, além de pinturas e texturas. Iniciados em 28 de agosto, os trabalhos têm prazo de conclusão de 60 dias, são realizados pela Cetus Construtora e fiscalizados pela 1ª Crop. Com 1.071 alunos, a escola fica na rua Adão Pinheiro da Silva, 490, Aberta dos Morros.

Concluídas

EEEF Professora Marieta da Cunha Silva, em Porto Alegre

A manutenção daEEEF Professora Marieta da Cunha Silva foi concluída em 30 de agosto, com investimento de R$ 36,4 mil. Foram recuperadas alvenaria, vedações e divisórias, cobertura, revestimentos de pisos, paredes e forros, pinturas e texturas. A obra foi realizada pela Cetus Construtora e fiscalizada pela 1ª Crop. Com 263 alunos, a escola fica na rua Paulo Madureira Coelho, 165.

EEEM Roque Gonzales, em Porto Alegre

NaEEEM Roque Gonzales, a obra foi concluída em 29 de agosto e teve investimento de quase R$ 48 mil. Foram realizadas a recuperação e impermeabilização da laje abaixo dos reformatórios superiores, com reparos pontuais no telhado e pintura das áreas afetadas. A execução foi da Cetus Construtora, fiscalizada pela 1ª Crop. Localizada na avenida Cavalhada, 2433, a escola tem 537 alunos.