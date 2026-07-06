Comissão aprova meia-entrada para responsável por pessoa com deficiência de baixa renda

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que garante meia-entrada para mães, pais e responsáveis legais por pessoas com deficiência inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e com renda familiar mensal de até dois salários mínimos (R$ 3.242). O benefício valerá para espetáculos culturais e esportivos.

Hoje, a Lei 12.933/13 garante meia-entrada a pessoas com deficiência e, quando necessário, a seus acompanhantes.

Mudanças no texto original

O texto aprovado é um substitutivo da deputada Erika Kokay (PT-DF) ao Projeto de Lei 1562/25 da deputada Dra. Alessandra Haber (Pode-PA).

Diferentemente do texto original, a versão aprovada estabelece o limite de renda para a concessão do benefício.

Segundo Erika Kokay, as famílias de baixa renda são as que mais sofrem com a dedicação e o cuidado às pessoas com deficiência. "Essas pessoas necessitam de apoio do Estado para usufruir de seu direito à cultura, o que esse projeto pretende garantir com o direito ao benefício da meia-entrada", disse.

Próximos passos

A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.