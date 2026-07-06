Comissão aprova parâmetros para acervos de livros em salas de aula

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece parâmetros para a alocação de acervos de livros nas salas de aula da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental.

O texto aprovado é a versão do relator, deputado Pedro Uczai (PT-SC), para o Projeto de Lei 101/22 , do deputado Pastor Gil (PL-MA). “Há necessidade de políticas públicas que promovam o hábito da leitura desde cedo”, disse o relator.

Em seu parecer, Pedro Uczai decidiu integrar a medida ao Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares (SNBE). O texto original pretendia obrigar a existência de acervos de livros paradidáticos e de literatura infantil em cada sala de aula.

O substitutivo aprovado altera a Lei 12.244/10 , que trata da universalização das bibliotecas escolares. Com a mudança, caberá ao SNBE definir os parâmetros para a distribuição de livros a partir das bibliotecas escolares para as salas de aula.

Próximos passos

O projeto ainda será analisado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.