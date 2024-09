KFSHRC Pioneiro em Inovação Ética em Saúde Global

RIADE, Arábia Saudita, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSH&RC) reforça seu compromisso com a inovação ética por meio do seu esforço no incentivoàpesquisa médica e ao cuidado do paciente. O KFSHRC garante que sua integração de novas tecnologias, como IA e CRISPR, seja guiada por estruturas éticas rigorosas, priorizando transparência, responsabilidade e bem-estar do paciente.

O compromisso do KFSHRC com a saúde ética está focada no seu Comitê de Ética em Pesquisa. Este comitê desempenha um papel crucial em garantir que todas as pesquisas envolvendo seres humanos estejam em conformidade com os padrões mundialmente reconhecidos. Ao salvaguardar os direitos e o bem-estar dos participantes por meio do consentimento informado e da minimização de riscos, o comitê tranquiliza as partes interessadas sobre o compromisso inabalável do hospital com a saúde ética.

Os sistemas de IA, como a plataforma ANFAL, são projetados para aprimorar os processos de tomada de decisão clínica, passam constantemente por auditoria para evitar preconceitos e garantir resultados equitativos, e têm médicos envolvidos nas decisões para garantir a transparência e defender a integridade do sistema. Da mesma forma, a tecnologia CRISPR é estritamente supervisionada, concentrando-se exclusivamente em aplicações terapêuticas para garantir que as inovações sejam transformadoras e eticamente sólidas.

Parcerias com organizações como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Harvard permitem que o KFSHRC compartilhe avanços e conhecimentos com países em desenvolvimento, promovendo a equidade na saúde global. Isso demonstra uma responsabilidade ética por meio de iniciativas inovadoras, como redes de telemedicina e programas de capacitação, garantindo acessibilidade a todas as regiões.

A participação do KFSHRC no evento Saudi Data & AI Authority (SDAIA), particularmente no Global AI Summit (GAIN), destaca sua dedicaçãoàintegração da tecnologia de IA na área da saúde de maneira eticamente responsável.

O trabalho do KFSHRC com a medicina personalizada, IA e genômica estabeleceu uma referência para práticas de saúde responsáveis e éticas. Esta dedicação ao cuidado centrado no paciente foi reconhecida com o Prêmio de Impacto Tecnológico de 2024 por sua iniciativa de Hemodiálise Domiciliar. Além de validar os esforços do KFSHRC, este prêmio também ressalta seu papel no avanço dos padrões globais de saúde.

Vale ressaltar que o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo. Este reconhecimento é um testemunho do compromisso do KFSHRC com a excelência e deve incutir confiança na credibilidade da instituição. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek, solidificando ainda mais a sua posição de líder global no setor de saúde.

