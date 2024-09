Governador inaugura nova usina fotovoltaica da Celesc em São José do Cedro

Foto: Eduardo Valente / SECOM

O Governo do Estado inaugurou nesta quinta-feira, 12, a Usina Fotovoltaica (UFV) da Celesc em São José do Cedro. É a quarta do tipo em Santa Catarina e a maior planta da Companhia até o momento. A solenidade foi realizada na tarde desta quinta, com a presença do governador Jorginho Mello.

Com investimentos de R$ 13,2 milhões, a nova unidade tem capacidade instalada de 2,5 MW, o que corresponde ao consumo médio de duas mil residências. O empreendimento representa parte do esforço da Celesc em ampliar sua matriz energética priorizando fontes limpas e renováveis.



Jorginho Mello pontuou a importância do investimento em fontes limpas de energia. “Esta usina representa nosso compromisso em enfrentar os desafios ambientais do nosso tempo, promovendo energia limpa e renovável. Representa, também, uma vitória econômica, proporcionando energia a um custo mais acessível e fomentando o desenvolvimento de Santa Catarina”, afirmou.

Para o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, a instalação de usinas como a de São José do Cedro é uma resposta concreta às demandas por ações efetivas contra as mudanças climáticas. “Por meio de empreendimentos como esse estamos dando ferramentas para que Santa Catarina se desenvolva economicamente priorizando a responsabilidade ambiental. A sociedade pode contar com a Celesc para tornar o estado ainda mais próspero e inovador, consciente de sua parte na construção de um futuro mais sustentável”, declarou.

Foto: Reprodução/Secom SC

O diretor de Geração, Transmissão e Novos Negócios da Celesc, Elói Hoffelder, explica que o município de São José do Cedro possui alto índice de incidência solar. Segundo ele, o impacto ambiental da instalação da usina é zero. “A área selecionada já estava limpa e o terreno tinha pastagem, não afetando assim o ecossistema existente. É um investimento importante para Santa Catarina, ratificando o desenvolvimento sustentável por meio de energia renovável”, disse. A obra foi executada pela Ecoa Energias Renováveis.

Primeira UFV de minigeração começou a operar em 2023

A primeira usina de minigeração da Celesc é a UFV Lages I, inaugurada no fim de 2022 e que comelou a operar no início de 2023. A unidade tem capacidade instalada de 1.000kW (quilowatt) e foi implantada ao lado da sede da Agência Regional de Lages da Celesc. Também executada pela empresa Ecoa Energias Renováveis, a obra teve investimento aproximado de R$ 4,6 milhões. Assim, como a UFV de Campos Novos (1000kW) e Lages II (1000kW), inauguradas em junho deste ano, a UFV São José do Cedro também adota o modelo de geração distribuída..