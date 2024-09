Chega ao Rio de Janeiro filme para inspirar meninas e mulheres a ingressarem nas carreiras da aviação

Foto: Reprodução/Anac peça only up rj

O Rio de Janeiro receberá pela primeira vez o documentário OnlyUp, da controladora de tráfego aéreo canadense, KendraKincade.A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)promoverá evento presencial com a exibição gratuita do filme e debate com mulheres, para fomentar o ingressofemininonas carreiras da aviação.

A exibição do filme e os debates acontecem nesta quinta-feira, 12 de setembro, no auditório do Palácio da Fazenda, 13º andar, no centro do Rio de Janeiro.