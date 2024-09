Empresas veem IA como principal tecnologia de transformação

Image by freepik

A inteligência artificial (IA) é vista por 53,5% das corporações brasileiras como principal tecnologia dos processos de transformação, informa o relatório Innovation Survey 2024. Realizada pela consultoria de inovação ACE Cortex em conjunto com as empresas Future Dojo e M&A ACE Advisors, a pesquisa foi divulgada pelo jornal Diário do Comércio. Para chegar ao dado, o estudo ouviu mais de 300 corporações, sendo que a maioria possui faturamento anual superior a R$ 1 bilhão.

Renan Lima, fundador e CEO da UltraQualify, startup especializada no uso de IA para negócios, afirma que o relatório Innovation Survey 2024 demonstra que as companhias enxergam um potencial cada vez maior dessa tecnologia. O executivo cita, como exemplo, a possibilidade de automatizar vendas. Isto é, ao invés de os vendedores irem abordando cada pessoa individualmente, contar com uma ferramenta que desempenhe esse papel de maneira mais rápida e prática.

“A IA pode analisar grandes volumes de dados para identificar leads qualificados [potenciais clientes com perfis que correspondem ao público-alvo] com base em características específicas, como comportamento online, interações anteriores e dados demográficos”, diz Lima.

Com a IA fazendo esse filtro, a equipe consegue focar nos contatos com maior potencial de fechar negócio. Ele afirma ainda que os algoritmos podem analisar históricos de vendas, tendências de mercado e outros dados relevantes para prever resultados futuros.

“É possível também automatizar tarefas rotineiras com IA, como o envio de e-mails de follow-up [acompanhamento], agendamento de reuniões e atualizações de CRM [gestão de relacionamento com o cliente, na sigla em inglês]. Assistentes virtuais podem apoiar a equipe de vendas, fornecendo informações em tempo real e ajudando no gerenciamento de tarefas”, acrescenta o executivo.

Para exemplificar a questão, Lima cita o caso real de um cliente que atendeu. O processo envolveu a Zena Negócios Franchising, uma empresa de consultoria especializada em franquias.

A companhia precisava de uma solução para captar leads qualificados e agendar reuniões consistentes. O processo manual de prospecção de clientes era visto como demorado e pouco eficiente.

“A UltraQualify ofereceu sua solução de prospecção ativa com IA, que automatizou grande parte do processo de qualificação de leads. A tecnologia permitiu que a Zena definisse o perfil ideal de cliente e, a partir disso, a IA identificava, qualificava e agendava reuniões diretamente com leads em potencial”, explica Lima.

O CEO diz que, logo na primeira semana de uso, a Zena atingiu o objetivo de agendar uma boa quantidade de reuniões. Com um fluxo maior de conversas com potenciais clientes, a consultoria conseguiu fechar um contrato de alto valor.

“A experiência mostrou a importância do acompanhamento contínuo e da flexibilidade na estratégia de vendas. A Zena percebeu que, em muitos casos, os leads não estavam prontos para comprar imediatamente, mas com ajustes na oferta e paciência, o sucesso era alcançável”, alega.

Cofundadora da Zena, Amanda Nogueira destaca a importância que a IA passou a ter nos processos da empresa. “Utilizamos a IA como ferramenta estratégica na nossa consultoria, indo desde captação de clientes próprios até a comercialização de unidades franqueadas que estão em nosso portfólio”, diz.

“Hoje, 80% da nossa agenda é captada pela IA. Acreditamos na ferramenta para a prospecção de leads”, resume Evie Monteiro, que também é cofundadora da Zena.

