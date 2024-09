Startup que descomplica a gestão pública atinge valuation de R$ 30 milhões

A startup paraibana Cidade Conectada, que integra o portfólio da Dome Ventures, foi fundada com a missão de auxiliar na digitalização de processos no setor público, visando simplificar o atendimento à população. Com o propósito de modernizar o governo, facilitando o acesso a serviços por meio da tecnologia, a empresa alcançou valuation de R$ 30 milhões e, apenas neste ano, totaliza R$ 5 milhões de contratos fechados. Atualmente, segue ampliação para diversas cidades, como Campina Grande, João Pessoa, Cabedelo e Feira de Santana.

A plataforma promove unificação de serviços, cadastro único de cidadãos, redução de custos da máquina pública, otimização de ações anteriormente burocratizadas, comunicação e gestão centralizadas.

Desde 2023, em operação na prefeitura de João Pessoa, o app Cidade Conectada já contabilizou mais de 10 mil solicitações por mês. Serviços como a substituição de iluminação pública, que costumava levar cerca de 30 dias, hoje é realizado entre 3 e 5 dias. Outra demanda viabilizada por meio da ferramenta se volta ao cartão do SUS; antes os munícipes percorriam grandes distâncias para solicitar pessoalmente. Agora, o processo acontece de forma digital e o cartão fica pronto no dia seguinte.

Ainda no campo da saúde, a empresa foi responsável pela criação do aplicativo de vacinação contra a Covid-19, usado por mais de 1,2 milhão de pessoas em João Pessoa e Campina Grande. A aplicação de mais de 5 milhões de doses foi gerenciada pelo sistema, alterando o processo que era feito anteriormente de modo manual.

"Nosso foco é criar soluções tecnológicas que simplifiquem o cotidiano dos cidadãos. Pretendemos alcançar médias e grandes cidades do país, oferecendo digitalização e experiência aprimorada para os usuários. Além disso, nossa inovação contribui para a redução do consumo de papel, a otimização de recursos humanos e a diminuição dos custos públicos", afirma Jonathan Veras, CEO da Cidade Conectada.

A Dome Ventures está desenvolvendo a estratégia comercial e organizacional das soluções da empresa, enquanto conecta a startup a parceiros estratégicos da área de govtech. A meta é expandir o alcance para mais prefeituras, com o objetivo de tornar os processos públicos mais eficientes, proporcionando benefícios para a população brasileira, inclusive nas regiões mais remotas do país.

“Em uma área que está evoluindo rapidamente, buscamos criar narrativas para os municípios, eliminando obstáculos e reduzindo despesas, ao mesmo tempo que aprimoramos os serviços públicos. Por meio da startup, planejamos estabelecer sistemas eficientes para prefeituras e, posteriormente, ampliar nossas operações para organizações do terceiro setor, além de associações profissionais. Cada empreendimento também nos ajuda a avançar em nosso compromisso de moldar o futuro das instituições públicas”, comenta Diogo Catão, CEO da Dome Ventures.