Como a IA em câmeras tem revolucionado o setor de segurança

A integração da inteligência artificial no monitoramento por vídeo tem transformado o cenário da proteção patrimonial no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE), em 2023, o mercado de segurança eletrônica faturou R$ 12 bilhões, refletindo um crescimento de 13,7% em relação ao ano anterior. Esse avanço é impulsionado, em grande parte, pelo uso crescente da IA, principalmente em soluções de vídeo, já que 54% dos produtos fabricados já possuem esse recurso, marcando uma mudança tecnológica notável.

Historicamente, as câmeras enfrentavam desafios consideráveis em condições de pouca luz, resultando em frames granulados e desfocados, dificultando a identificação de detalhes importantes. Com a integração da IA, essas deficiências estão sendo superadas. A partir de chipsets e hardware modernos, os equipamentos reduzem o desfoque de movimento e fornecem imagens nítidas e claras, mesmo em ambientes de baixa iluminação.

O processamento de sinal de imagem com IA simula a visão humana, realizando tarefas como foco automático, controle de exposição e ajuste de balanço de branco em tempo real. Isso melhora a clareza e o contraste, bem como ajusta automaticamente as configurações da câmera conforme as mudanças de condições de iluminação, garantindo qualidade consistente em cada frame.

A ocorrência de ruídos nas cenas de vídeo também era um problema constante, especialmente em cenários escuros. Para resolver isso, os algoritmos mais modernos distinguem os sinais úteis dos indesejados, filtrando-os de maneira eficaz e resultando em uma imagem mais pura e visualmente agradável.

Uma das maiores vantagens da IA na vigilância por vídeo é sua capacidade de reconhecer e identificar objetos com precisão, tais como alvos importantes, veículos e placas de identificação, tornando esses elementos mais distinguíveis. Esse reconhecimento aprimorado é essencial para proteção, pois permite uma resposta rápida e assertiva a potenciais ameaças.

"A tecnologia de faixa ampla e dinâmica (WDR), aprimorada pela IA, combina múltiplas exposições de imagens para garantir que áreas claras não sejam superexpostas e que os detalhes em áreas escuras sejam preservados, criando um quadro equilibrado e natural. Esse avanço é essencial para capturar pontos indispensáveis que poderiam ser perdidos em condições adversas", explica Leandro Belga, Gerente de pré-vendas para o setor privado da Hikvision .

Em síntese, a incorporação da inteligência artificial no monitoramento por vídeo está transformando a segurança no Brasil. Com melhorias notáveis na imagem, redução de ruídos e desfoque, além de capacidade avançada de reconhecimento de objetos, esse tipo de tecnologia está elevando o padrão de vigilância no país, e o crescimento do setor reflete a aceitação e a eficácia dessas inovações.