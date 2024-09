Startup brasileira testa IoT para analisar torque na indústria

A Tebe, startup nacional de sensores inteligentes para gestão de ativos industriais, apresentou pela primeira vez na Fenasucro & Agrocana 2024 o protótipo da nova tecnologia para medir torque em eixos rotativos. Com essa solução, a empresa permite o entendimento mais aprofundado de problemas de deformação no componente, prevenindo falhas e aumentando a disponibilidade de equipamentos.

A medição de torque é importante para assegurar o bom funcionamento de eixos em diversas aplicações industriais, dentre elas: moendas e decantadores, em Usinas de Açúcar e Álcool; laminadores, na Siderurgia; e turbinas eólicas, no setor de Energia.

O sensor de torque da Tebe, desenvolvido para ser colado diretamente na superfície do eixo que se deseja monitorar, utiliza tecnologia avançada de extensometria (strain gauge) para medir a deformação superficial do material quando submetido a carregamentos externos. “Com ele, um parâmetro que antes era difícil de adquirir agora pode ser facilmente obtido e utilizado para uma variedade de propósitos. A instalação é simplificada, o sensor é leve e não causa desbalanceamento nos equipamentos”, afirma o CEO da empresa, José Guilherme Amuchastegui.

Uma nova forma de analisar torque

Os sistemas tradicionais para análise de torque exigem o uso de um aparato técnico pesado e de difícil manuseio que, frequentemente, provoca desbalanceamento nos equipamentos analisados. Além disso, nesses casos, as medições são realizadas por curtos períodos de tempo - geralmente, não ultrapassando dois dias - e os dados coletados precisam ser processados manualmente, resultando em uma demora considerável até que se tenha um relatório em mãos.

É nesse cenário que a tecnologia da Internet das Coisas vem para resolver os desafios enfrentados até então pelos analistas. “Foi a partir dessas dificuldades que surgiu a nossa motivação para inovar. Sabíamos que havia uma maneira melhor de realizar essas medições, uma forma que fosse mais eficiente, precisa e prática. E assim, nasceu o Sensor de Torque da Tebe”, complementa José Guilherme.

O dispositivo, diferente das soluções anteriores, funciona à bateria - ou seja, não usa cabos - e permanece colado ao equipamento 24 horas por dia. Os dados adquiridos são processados em tempo real em uma plataforma online, que emite alertas via e-mail e Whatsapp para os operadores da indústria sempre que é detectada alguma anomalia no comportamento da máquina. Todo o histórico de coletas é mantido em nuvem, permitindo análises detalhadas e comparativas dos acontecimentos.

O sensor de torque da Tebe está em fase de protótipo, com previsão de comercialização no início do próximo ano (2025).

Sobre a Tebe

Fundada em 2020, a TEBE dedica-se ao desenvolvimento de sensores inteligentes que aprimoram a eficiência da análise preditiva e gestão de ativos industriais. A empresa tem como missão auxiliar as indústrias a operar de forma mais eficiente, utilizando sensores inteligentes que eliminam a necessidade de lidar com quebras inesperadas.

Para saber mais, basta acessar https://lp.tebesensor.com/manutencao-preditiva.