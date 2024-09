Sofar Solar participa da Intersolar 2024

Realizada entre os dias 27 e 29 de agosto na Expo Center Norte, em São Paulo, a Intersolar South America, feira e congresso da América Latina para o setor solar, reuniu autoridades públicas, empresários e especialistas internacionais para discutir sobre o segmento fotovoltaico, produção FV e tecnologias termossolares e contou com a participação da empresa Sofar Solar.



Os visitantes puderam conhecer mais sobre a completa cadeia produtiva dos setores fotovoltaico e termossolar, desde células e módulos FV a equilíbrio de sistemas, componentes, rastreamento, até aplicações e distribuidoras. Marcas globais e locais apresentaram tecnologias de última geração e mostraram possibilidades de lucrar, economizar e acompanhar os avanços do mercado solar.



Juliana Corte Real, Gerente de Marketing LATAM da Sofar Solar no Brasil, avalia que a feira teve efeitos positivos, já que proporcionou a oportunidade de apresentar inovações tecnológicas e fortalecer relacionamentos com parceiros, clientes e profissionais do setor.



“A interação direta com os visitantes em nosso estande, assim como a participação em palestras e debates, nos permitiu compartilhar nossa visão sobre o futuro da energia solar e reafirmar nosso compromisso com o crescimento sustentável do setor no Brasil”, afirma Juliana.



A gerente de marketing LATAM destaca ainda que esse tipo de evento é fundamental para o crescimento do mercado de energia solar no Brasil, pois funciona como um ponto de encontro para todo o ecossistema solar, reunindo fabricantes, distribuidores, instaladores, investidores e consumidores.



“Essas interações estimulam a troca de conhecimentos, inovação e a criação de novas parcerias, o que, em última análise, acelera a adoção da energia solar no país. Além disso, é uma plataforma essencial para discutir políticas públicas, novas tecnologias e tendências de mercado que impactam diretamente o futuro da energia solar no Brasil.”



O evento foi realizado paralelamente às feiras Power2Drive South America, ESS South America e Eletrotec+EM-Power South America, que compõem a plataforma The Smarter e South America. Neste ano o evento contou com mais de 650 empresas expositoras, cerca de 55 mil visitantes de 50 países e mais de 2,5 mil participantes durante os quatro dias.



Juliana afirma que a empresa tem investido em tecnologia e soluções que atendam às necessidades do mercado brasileiro. Ela também acredita que a colaboração entre empresas, governo e a sociedade é crucial para alcançar um futuro mais sustentável.



“Por isso, continuaremos a participar ativamente de eventos como a Intersolar, onde podemos contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento do setor solar, compartilhando nosso conhecimento e aprendendo com outros líderes da indústria”, conclui.