InfinitePay é finalista do Prêmio Reclame AQUI 2024

A InfinitePay, plataforma de serviços financeiros CloudWalk, é, pelo terceiro ano consecutivo, uma das finalistas do Prêmio Reclame AQUI 2024, a maior e mais prestigiada premiação de atendimento ao cliente no Brasil. A empresa concorre nas categorias "Meios de Pagamento Eletrônico" e "Pagamentos Online", reafirmando seu compromisso em fornecer produtos combinados a um atendimento de excelência. Para votar na InfinitePay, é só clicar aqui.

Presente em todos os municípios brasileiros, a InfinitePay já conta com mais de 2,3 milhões de clientes. O compromisso com a inovação e o suporte eficiente ao cliente foram essenciais para a companhia conquistar o selo RA 1000, uma distinção concedida pelo Reclame AQUI apenas às marcas com os melhores índices de atendimento.

Com uma nota geral de 8,9 na plataforma, a InfinitePay se posiciona entre as melhores do segmento, resultado de uma abordagem que combina o trabalho de profissionais do time com o uso de tecnologia, em especial da Inteligência Artificial.

Um exemplo disso é o agente de IA desenvolvido internamente pela InfinitePay e batizado de "Claudio Walker". Juntamente a outras tecnologias usadas pela área de Customer Support Engineer, o atendimento automatizado já responde por 75% dos chamados na InfinitePay.

"A tecnologia permite que a gente responda aos chamados de clientes com mais agilidade e assertividade, ao mesmo tempo em que libera as pessoas do time para pensar de forma mais estratégica e atender a demandas de maior complexidade", afirma Gabriel Bernal, CXO da CloudWalk. "Medimos isso com números. Os nossos atendimentos sem interação humana, até por serem mais rápidos, têm avaliação média superior à da realizada por profissionais", diz.

Bernal lembra que além da melhoria no atendimento, a indicação a finalista no Prêmio Reclame AQUI reflete o investimento no lançamento de diversos produtos voltados a micro, pequenos e médios negócios ao longo do último ano.

Entre os destaques estão a tecnologia Tap to Pay, que transforma smartphones em maquininhas; o ajuste automático de taxas com base em Inteligência Artificial, que se adapta ao faturamento dos lojistas; o modelo de empréstimo inteligente, que disponibiliza crédito de forma rápida e simples, além de maquininhas de cartão com sistema de gestão integrado.

"A indicação ao Prêmio Reclame AQUI 2024 é um reconhecimento do esforço incansável de todo o nosso time em oferecer a melhor experiência possível aos nossos clientes,” afirma Gabriel Bernal, Chief Experience Officer da CloudWalk. “Nossa missão vai além de fornecer a melhor solução de pagamento. Queremos democratizar o acesso a produtos financeiros para todos os lojistas do Brasil, e isso só é possível porque colocamos o cliente no centro de tudo que fazemos”, complementa.

As votações para o Prêmio Reclame AQUI 2024 já estão abertas ao público e seguem até o dia 31 de outubro, pelo site oficial da premiação.