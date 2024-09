Setor de serviços cresce 1,2% em julho frente a junho e renova recorde

O Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis do G20 (SFWG, na sigla em inglês) terminou hoje (10) a última reunião sob presidência brasileira, em e...

Economia Há 13 horas Em Economia Brasil consegue apoio do G20 para reforma de fundos climáticos O Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis do G20 (SFWG, na sigla em inglês) terminou hoje (10) a última reunião sob presidência brasileira, em e...

Um conceito criado na China em 2013, baseado na ideia simples de criação de áreas permeáveis nos espaços urbanos, é adotado em diversos países, inc...

Economia Há 15 horas Em Economia Implantação de cidade-esponja pode começar por um bairro Um conceito criado na China em 2013, baseado na ideia simples de criação de áreas permeáveis nos espaços urbanos, é adotado em diversos países, inc...

A atividade industrial continua em patamar superior ao do ano passado. De acordo com a pesquisa Indicadores Industriais, da Confederação Nacional d...

Economia Há 18 horas Em Economia Indústria de transformação continua em patamar superior ao de 2023 A atividade industrial continua em patamar superior ao do ano passado. De acordo com a pesquisa Indicadores Industriais, da Confederação Nacional d...