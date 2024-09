Guilherme de Sá lança novo trabalho e faz show em São Paulo

Os últimos meses foram de muita novidade para o público que acompanha a carreira de Guilherme de Sá. O músico, que acumula sucessos de uma carreira de mais de 20 anos, gravou em julho o trabalho inédito “Tempestade”, está lançando 3 singles desse trabalho entre agosto e setembro, e fará apresentação com banda completa em São Paulo, dia 15 de setembro, durante o Summer Beats, um dos maiores festivais de música católica do Brasil.

Tempestade possui 31 músicas e será lançado em três partes, sendo a primeira ainda em setembro, com treze músicas. O trabalho completo terá 5 músicas inéditas e hits como Sem Você, Rara Calma e Máquina do Tempo, três das mais de 100 composições escritas por Guilherme no período em que foi vocalista da Banda Rosa de Saron, entre 2001 e 2019. “Nessa primeira parte, teremos a inédita “Poema de Niemöller” abrindo o repertório, com um estilo de rock mais pesado, seguida da também inédita “Réquiem”, que foi o primeiro single lançado”, conta o músico.

Esse novo trabalho é resultado dos últimos cinco anos vividos por Guilherme, o que conferiu ao show gravado ao vivo, dinamismo e muitas reflexões. Por isso, a divisão do trabalho em três partes, possui um propósito. “Gosto de dividir o setlist em momentos distintos. A primeira parte não possui muitas pausas, é mais explosiva e mais rock and roll. A segunda parte traz um respiro para que uma mensagem central seja passada. É mais calma, com mais pausas. A terceira parte é o “gran finale", com menos músicas, mas com maior intensidade. Nela, teremos até a participação de uma orquestra, ou seja, é a cereja do bolo. Assim idealizei Tempestade”, comenta o músico.

Além de Réquiem, que fala de esperança, reforçando o otimismo em situações difíceis, também foi lançado o single Extraordinária Vida, uma música escrita para a esposa do cantor, com grande apelo lírico e que carrega muito sentimento; o último single, Calmaria, música feita para a mãe do cantor em homenagem à Maria, possui um conceito acústico, com piano e voz, sendo bastante religiosa e especial. O trabalho completo - Tempestade 1, 2 e 3 - deve ser lançado ainda em 2024 e há previsão de uma turnê com shows por todo o Brasil entre o final de 2024 e o começo de 2025.

Apresentação no Summer Beats

Com data marcada para uma curta temporada de shows no Brasil, Guilherme, que atualmente mora na Inglaterra com a família, vai se apresentar no Summer Beats pela primeira vez após a gravação de Tempestade. "Participar do Summer Beats é sempre uma alegria imensa. Vai ser um show especial, com diversas músicas de momentos diferentes da minha carreira, todas bastante conhecidas pelo público. Importante dizer que ainda não será o lançamento de Tempestade, mas sim uma continuação desse trabalho. Teremos uma mescla de Rock e Pop e vamos gravar algumas coisas também, então quem estiver com a gente vai participar de algo muito legal", conta o músico.

O Summer Beats, que acontece dia 15 de setembro, em São Paulo, é um dos maiores festivais de música católica do país, realizado desde 2006 com o propósito de unir espiritualidade, música e diversão em apresentações e atividades que sejam uma alternativa de entretenimento para o público de todas as idades, principalmente o público jovem. O evento tem entrada gratuita e haverá arrecadação de alimentos para a Missão Belém, obra voltada à população em situação de rua em São Paulo.

A volta aos palcos com mais frequência é muito aguardada por Guilherme. "Estou fazendo dessa volta um reencontro. Sei que existem pessoas que gostam do meu trabalho e sentem saudade de me acompanhar mais de perto. Deixei uma lacuna em um público muito fiel, onde meu trabalho faz diferença na vida de cada um. Por mim e por eles, estou de volta", finaliza.

Para participar do Summer Beats e conferir o show gratuito de Guilherme de Sá, basta realizar a inscrição em https://encurtador.com.br/Y1vN4. O evento acontece domingo, 15/09, das 7h às 20h e será realizado no Campo de Marte, na Avenida Santos Dumont, 2241, Santana, na capital paulista. Para saber mais, basta acessar o Instagram do artista.