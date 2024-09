Jardim Botânico comemora seu 66º aniversário com atividades ambientais

O Jardim Botânico (JB) de Porto Alegre celebra, nesta terça-feira (10/9), seu 66º aniversário. Para celebrar a data, o JB preparou uma série de atividades de educação e conscientização ambiental, que serão realizadas no domingo (15/9).

A programação prevê mais uma edição do evento JardinAção, com diversas atividades na área ambiental. A iniciativa é uma parceria entre o Jardim Botânico, a Ong Cataventus e a Rede JardinAção. No domingo, também serão realizadas exposições do acervo do Museu de Ciências Naturais (MCN) e do JB, visitas orientadas, oficinas, contação de histórias, palestra e apresentações musicais.

“Esses eventos são uma oportunidade para refletirmos sobre a importância da preservação ambiental e o impacto positivo que espaços como o JB têm na nossa qualidade de vida, agregando ciência e educação no nosso dia a dia”, salientou a gestora do parque, Patrícia Witt.

As atividades contam com o apoio de outras instituições, que estarão presentes no evento: Brahma Kumaris, Instituto Caminho do Meio, Serviço Social do Rio Grande do Sul (Sesc), Petbio/Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Biologia, Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre (Coapoa), Ecoponto, Grupo O Feminino e o Tambor e Projeto Arvorezinha.

Sobre o Jardim Botânico

Ao longo desses 66 anos, o Jardim Botânico vem desempenhando um papel essencial na educação ambiental, na pesquisa e na conservação da biodiversidade.

Com uma vasta coleção de plantas nativas do Rio Grande do Sul, é considerado um dos cinco maiores jardins botânicos brasileiros, possuindo um acervo significativo da flora regional.

O JB e o MCN integram a Divisão de Pesquisas e Coleções Científicas do Departamento de Biodiversidade da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema). O JB faz parte da Rede Brasileira de Jardins Botânicos.

Informações do evento

Para aqueles que desejarem participar do evento do próximo domingo, o ingresso deverá ser adquirido na entrada do JB. Para a aquisição, basta fazer a doação de 1 kg de alimento ou pagamento em dinheiro no valor de R$ 6 (adultos) e de R$ 3 (estudantes e pessoas acima de 60 anos). Crianças com até cinco anos de idade são isentas.

Quando: domingo (15/9), das 10h às 17h

Onde: Jardim Botânico de Porto Alegre (Rua Dr. Salvador França, 1427 - Porto Alegre).

Programação

Jardim Botânico

Visita no jardim de cactos: 14h

14h Visita na coleção de plantas medicinais: 14h às 16h30

14h às 16h30 Exposição de Plantas das Coleções Botânicas do Jardim Botânico: 10h às 16h

Museu de Ciências Naturais

Visitação no serpentário: 10h às 17h

10h às 17h Extração pública de peçonha: 14h e 14h30

Exposição O maravilhoso mundo dos moluscos: 10h às 17h

Exposição Conhecendo os mamíferos do RS: 10h às 17h

Exposição Diversidade de peixes: 10h às 17h

Educação para Sustentabilidade (Sema)

Oficina de sensibilização ambiental: 10h às 17h

Cataventus

Contação de histórias: 10h às 16h

Jogos e brincadeiras: 10h às 16h

Brahma Kumaris

Meditação prática: 13h30

Palestra Conquiste a tranquilidade na vida – Pratique Raja yoga: 14h

Jogo sobre as virtudes humanas: 10h às 17h

Jogos da Paz, Escolha a Calma e Home Peace: 10h às 16h

Grupo O Feminino e o Tambor

Apresentação musical: 15h30

Sesc RS Mesa Brasil

Arrecadação de alimentos

Projeto Arvorezinha

Mostra de materiais e jogos

Horário: 10h às 17h

PET Biologia UFRGS (Programa de Educação Tutorial)

Exposição e atividades lúdicas Macacos do Vale: 10h às 17h

Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre

Palestra e prática de observação de aves: 10h

Exposição didática e observação de aves: 10h às 17h

Associação de produtores da Economia Solidária Contraponto

Mostra de produtos: 10h às 17h

Orquestra de Villa-Lobos

Apresentação musical: 16h30