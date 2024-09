TRE defere recurso da Federação Brasil da Esperança de Tenente Portela

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em segunda instância, julgou na tarde dessa segunda feira 9 de setembro, o recurso da Federação Brasil da Esperança, composta pelos partidos PCdoB e PT, e deferiu o Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP) da federação. Com essa decisão, o tribunal acatou a tese apresentada no recurso, reconhecendo a regularidade dos atos partidários.

Com o deferimento, a coligação está oficialmente apta a concorrer nas eleições majoritárias em Tenente Portela, tendo seu registro de candidatura validado, sendo assim Claudenir Scherer, segue candidato a vice-prefeito na chapa de Rosemar Sala.

Apesar de ainda caber recurso, o Ministério Público já manifestou ciência da decisão. Nos próximos dias serão julgados os recursos dos vereadores e a tendência é que siga o mesmo entendimento da majoritária.