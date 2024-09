RIW: CEO da ETALENT destaca autoconhecimento em palestra

Na tarde de sexta-feira, 16 de agosto, Jorge Matos, CEO da ETALENT, empresa de gestão comportamental, com 37 anos de experiência no mercado, marcou presença no Rio Innovation Week. Matos conduziu uma palestra sobre "Empreendedorismo e Inovação: Qual o Seu Perfil?" no Startup Programme, localizado no Armazém 5. Com duração de 30 minutos, a apresentação ocorreu às 16:30 e atraiu uma plateia engajada de empreendedores e entusiastas da inovação.

Durante sua exposição, o CEO abordou a questão central da palestra: Existe um perfil específico para empreendedorismo e inovação? Com base em décadas de experiência e pesquisas, ele explicou que, na prática, foram identificados 12 perfis distintos, cada um com características únicas, tanto em seus pontos fortes quanto em áreas a serem desenvolvidas.

"Numa escala, é possível encontrar os mais diretos, objetivos e assertivos numa ponta. E, na outra, os mais detalhistas, precisos e minuciosos. Há, porém, algo comum em todos eles: curiosidade, resiliência, capacidade de adaptação e disposição para assumir riscos calculados", destacou Jorge Matos. Ele ressaltou ainda a importância de um forte desejo de resolver problemas e de uma mentalidade aberta para aprender com as falhas, que são elementos essenciais para qualquer perfil empreendedor.

A segunda questão levantada durante a palestra foi: Quais são os principais desafios que empreendedores enfrentam para decolar em seus negócios? Matos enfatizou que, após a superação da fase inicial, os desafios mais significativos incluem entender o próprio papel no negócio, construir equipes eficazes, identificar pessoas que possam potencializar suas habilidades e estabelecer relacionamentos saudáveis e sustentáveis. "A base para isso é o autoconhecimento e o empoderamento pessoal. Antes do negócio, vem o empreendedor em si", afirmou.

Ao final da palestra, o CEO da ETALENT apresentou ao público um QR Code que dava acesso a uma análise interativa do perfil de empreendedorismo e inovação, permitindo aos participantes uma experiência prática e personalizada.