Rodoviária do Rio estima aumento de 40% no movimento de passageiros no RIR 2024

O movimento de turistas e passageiros utilizando a Rodoviária do Rio a partir de 12 de setembro deverá ser 40% maior em comparação ao movimento normal. Segundo a previsão estatística da concessionária, no período de 12 a 23 de setembro, em função do Rock in Rio, a Rodoviária do Rio deve receber 225.500 passageiros em 7.161 ônibus (1.161 extras), principalmente vindos das regiões Sudeste (MG, SP e interior do RJ) e Brasília, transportando mais de 225 mil passageiros. Grande parte desse número é composto pelo público do festival. Ao todo, considerando o número de embarques e desembarques, o terminal deve movimentar 449.790 pessoas e um total de 14.086 ônibus.

Para os viajantes que estiverem chegando, além do público em geral, o terminal contará com o serviço Primeira Classe com embarque direto para a Cidade do Rock. Os ônibus sairão das plataformas 56 a 58 permitindo que os passageiros que desembarcarem no Rio sigam direto para o evento de ônibus. "A Rodoviária está totalmente preparada para receber os turistas e o público do Rock in Rio, como em todos os anos de festival, oferecendo uma estrutura completa de recepção e serviços. Além disso, contaremos novamente com o serviço Primeira Classe, sendo um dos pontos de embarque oficiais do Rock in Rio para o transporte até a Cidade do Rock", afirma Roberta Faria, diretora geral da concessionária.

As empresas de ônibus também registraram alta na demanda por passagens para o festival. O Grupo JCA (responsável pelas viações Cometa, 1001, Catarinense, Expresso do Sul e Rápido Ribeirão) já está sentindo um reflexo na movimentação de passageiros com um aumento de 44% na procura por viagens de ônibus de suas linhas até o Rio de Janeiro durante os dias de festival. Entre as principais cidades de origem estão: São Paulo e Sorocaba (SP), Campos dos Goytacazes (RJ) e Belo Horizonte (MG). Com a mesma expectativa, a Guanabara (UTIL, Sampaio, Brisa, Real Expresso, Rápido Federal, Expresso Guanabara), espera um aumento de 20% no total de suas rotas nas linhas das regiões mais remotas do país. Nas rotas vindas de cidades mais próximas como Juiz de Fora e Sul de Minas Gerais, São José dos Campos, Taubaté e Santos, e nestas, esse aumento deverá superar 50%, por isso a empresa deve dobrar a grade de horários para essas cidades. Já a Viação Águia Branca espera um aumento de 53% no total de viagens.

Segundo um levantamento, feito dia 3/9, pela Clickbus, que opera o sistema de vendas de passagens do site oficial da rodoviária (rodoviariadorio.com.br), houve um aumento de 439% nas vendas de bilhetes entre 2023 e 2024. No ranking de rotas em direção ao Rio estão as cidades de São Paulo (capital), que representa quase metade desse total, além de Campinas, Sorocaba, Santos e Barra Funda (SP) e BH e Juiz de Fora (MG). Se o número for comparado com a última edição do evento, em 2022, houve um aumento de 176% de comercialização de tickets. E, se a comparação for desta edição com a de 2022, o número deste ano já está bem maior e o evento nem chegou ainda, um incremento total de 237% para a data do evento, de acordo com a marketplace.

Conforme explica a Associação Brasileira das Empresas de Transportes Terrestres (ABRATI), os preços das passagens de ônibus podem variar de acordo com a companhia, o horário e o tipo de ônibus e quem quiser vir ao Rio nesse período pode encontrar diversas opções de horários, em diversas categorias de viagem desde a convencional até o leito. Na semana de 9 a 13 de setembro, e tomando como exemplo o trecho SP – RJ, que lidera o ranking de maior demanda de passagens em direção à cidade maravilhosa, a entidade ressalta que o viajante encontra opções em 10 viações do transporte regular certificados com a segurança e o conforto e que as empresas possuem mais de 200 opções de horários com preços que variam em média em torno de R$ 200, por trecho.

Ainda há muitas opções de viagem disponíveis no sistema de buscas da Clickbus no site oficial da Rodoviária do Rio para esse período e com tarifas reduzidas. Na rota mais demandada SP -RJ, os passageiros encontram passagens a partir de R$ 99,90 (semileito da Expresso do Sul) ou a partir de R$ 134,91 (leito da Águia Branca). Bilhetes tendo como origem as cidades de MG, que também apresentam maior procura, custam a partir de R$ 77,90 (Juiz de Fora – RJ, no executivo da Guanabara) ou a partir de R$ 139,99 (BH – RJ, no semileito premium da Guanabara) e a partir de R$ 259,99 (BH-RJ, no leito da Cometa). A cidade de Vitória (ES) também registra bilhetes a partir de R$ 159,91 (semileito da Águia Branca). Quem sai de Curitiba para aproveitar o festival encontra passagens para o Rio a partir de R$ 239,55, no semileito. A Rodoviária reitera, quanto maior a antecedência na compra, maior os descontos. Então quem vai ao Rock in Rio e vem de ônibus deve adquirir logo sua passagem.

O Rio se prepara para mais uma alta também na ocupação de turistas por conta do evento. A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro disponibiliza um espaço para o receptivo dos turistas no setor de desembarque da rodoviária. Segundo o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, a maioria do público do evento é formada por jovens. “A expectativa em relação a ocupação hoteleira no período do Rock in Rio é a melhor possível. A tendência é que a ocupação hoteleira cresça mais próxima ao evento”, complementa. De acordo com os dados do HotéisRio, a média de ocupação turística na cidade já está superior a 54%.

A Rodoviária do Rio recebeu mais de R$ 90 milhões em melhorias da iniciativa privada e, hoje, além de estar localizada em região central, próxima aos principais acessos às rodovias, conta com instalações reformadas, climatizadas e seguras (com monitoramento 24h por 98 câmeras integradas ao sistema de reconhecimento facial da Polícia Militar, vigilantes patrimoniais e posto de policiamento do BPTur), disponibiliza mais de 55 lojas e quiosques e possui carrinhos de bagagens gratuitos no estacionamento e no hall de entrada e o primeiro Uber lounge do mundo dentro de um terminal, com embarque exclusivo de clientes do app no G1 do edifício garagem. Mais informações através das redes sociais @rodoviariadorio.