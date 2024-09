Com ajuda da Epagri, 11 unidades da Emater/RS-Ascar atingidas pelas chuvas voltam a funcionar

Unidade de Classificação e Certificação de Porto Alegre voltou a funcionar em agosto – Fotos: Emater/RS-Ascar

A Epagri aparelhou com móveis e equipamentos 11 escritórios da Empresa de Extensão Rural do Rio Grande do Sul (Emater/RS-Ascar) atingidos pelas chuvas de maio. Foram doados itens para reconstruir as unidades dos municípios de Barra do Rio Azul, Cruzeiro do Sul, Sinimbu, Arroio do Meio, Estrela, Eldorado do Sul, São Leopoldo, Rolante, São Lourenço do Sul e Porto Alegre (Unidade de Classificação e Certificação). A última a restabelecer o atendimento foi a unidade da Capital gaúcha, que abriu suas portas em agosto.

Além de atingir mais de 206 mil propriedades rurais do RS, as chuvas de maio também afetaram muitos escritórios da instituição responsável pelo serviço de extensão rural do estado. Essas unidades sofreram com perda total de móveis, equipamentos e veículos. Para que elas abrissem novamente suas portas, a Epagri doou os itens listados pela instituição do estado vizinho como de maior prioridade.

Dentre eles estavam notebooks, desktops com monitores, mesas, cadeiras giratórias e fixas, balcões para arquivos e documentos e armários para arquivos. Os empregados da Epagri selecionaram esses móveis e equipamentos de algumas de suas unidades como também buscaram doações de empresas e instituições nos municípios catarinenses.

Ajuda para não interromper o atendimento ao agricultor

De acordo com o presidente da Epagri, Dirceu Leite, o objetivo desta ação foi possibilitar o retorno do atendimento da Emater/RS-Ascar o mais breve possível para que ela não interrompesse o suporte aos produtores rurais gaúchos. “São nesses momentos que o nosso agricultor tem que se sentir acolhido e a extensão rural tem o dom de fazer isso”, ressalta Dirceu.

Foto: Reprodução/Secom SC

Conforme a presidente da Emater/RS, Mara Helena Saalfeld, a iniciativa da Epagri representou muito mais que doação de bens materiais. “A atitude foi uma demonstração de cuidado e parceira. Foi no momento de tristeza, de desesperança em que estávamos auxiliando os nossos municípios que tivemos essa sensibilidade da Epagri de nos enviar móveis e equipamentos para que pudéssemos equipar 11 de nossos municípios afetados”, diz ela.

Foto: Reprodução/Secom SC

Segundo Mara, a ação da Epagri comprova como a extensão rural pública atua no Brasil. “As ematers estão sempre junto com produtores levando informação, mas além de tudo levando cuidado, levando carinho, levando muitas vezes um ombro em momentos como esse que nós passamos no Rio Grande do Sul. Quero mais uma vez agradecer a todos da Epagri que ajudaram nessa empreitada, que vieram trazer pra nós os equipamentos e dizer que juntos nós sempre seremos mais fortes. Que a gente possa sempre traçar esse caminho em parceria”, complementa a presidente da Emater/RS.