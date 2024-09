Governador recebe primeiro voo da TAP direto de Portugal para Santa Catarina

Foto: Eduardo Valente / SECOM

A ligação direta entre Santa Catarina e Portugal está oficialmente estabelecida. O voo inaugural da TAP Air Portugal pousou no aeroporto internacional de Florianópolis, às 17h15, desta terça-feira, 3. Os 200 passageiros do AirBus A330-200 foram recepcionados pelo governador Jorginho Mello, acompanhado de secretários de Estado. A partir de agora, a rota Florianópolis-Lisboa vai contar com três voos semanais, sendo o primeiro trecho direto da capital catarinense para a Europa.



“Foi um trabalho dedicado do governo. Eu tive o privilégio de poder capitanear isso, fomos para Portugal, recebemos aqui a alta direção da TAP, conversamos, articulamos, vimos o que eles precisavam para eles vir para cá e fizemos todo um esforço conjunto. Então é um sucesso absoluto, tem 35.000 passagens vendidas. Está lotado para setembro, outubro, novembro dezembro e vira o ano. Depois de 350 anos, Floripa vai para o mapa mundial de vôos internacionais para a Europa. Estou muito feliz e desejo que esse voo sempre seja abençoado, tanto com os catarinense que vão, quanto dos portugueses que vêm para cá”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

Passageiro do voo inaugural, o presidente da TAP, Luís Rodrigues, explicou porque Florianópolis foi escolhida para entrar na lista de 13 cidades brasileiras atendidas pela companhia aérea. “Quando eu cheguei no aeroporto em Lisboa hoje e estava a embarcar com todos os outros passageiros, eles só me perguntavam por que é que demorou tanto tempo. E eu pensava ‘eu andei a perder alguma coisa’ e agora chego aqui de fato fascinado até agora. portanto é um compromisso nosso com Santa Catarina. Estamos muito felizes por unir Santa Catarina a Lisboa e de Lisboa para o mundo, à Europa, principalmente. É um prazer estar aqui, acabamos de fazer 10 horas de viagem, mas foi muito agradável, porque sabíamos que seríamos bem recebidos aqui e estamos encantados só de ver o sorriso de todos”, explicou Luis Rodrigues.

Horários

A rota Lisboa-Florianópolis está disponível às terças e às quintas-feiras, além dos sábados, com partidas entre 10h10 e 10h50. Já os voos saindo de Florianópolis com destino à Capital portuguesa decolam entre 19h35 e 20h40, com pouso entre 9h50 e 10h55 do dia seguinte.

A administradora Arlete Gallas, estava na fila, ansiosa para embarcar para as sonhadas férias em Portugal. Moradora de Gramado, no Rio Grande do Sul, ela escolheu Florianópolis para embarcar no primeiro avião saindo rumo à Europa. “Meu sonho era conhecer Portugal e quando abriu essa oportunidade já fui lá comprar, consegui um ótimo preço e estou embarcando hoje em Florianópolis. Então foi a minha melhor opção, melhor do que ir para São Paulo. Enfim é um voo direto maravilhoso, não tem conexão nenhuma aí já estou aqui para embarcar”, contou.

Foto: Reprodução/Secom SC

Turismo Catarinense

“Um dia muito importante para a conexão do nosso estado de Santa Catarina, tanto para o conforto dos catarinenses que poderão visitar Portugal de forma direta, quanto para que possamos promover o nosso estado e atrair europeus, especialmente portugueses, para conhecer Santa Catarina. Com certeza, esse voo trará muitas outras oportunidades para o estado”, afirmou o secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva.

Cada voo da aeronave Airbus A330-200 tem capacidade para transportar 269 passageiros, 244 em classe econômica e 25 em executiva.

Foto: Reprodução/Secom SC

“O governo Jorginho Mello trabalhou de forma incansável para conquistarmos a rota Florianópolis-Portugal. Com este novo voo, Santa Catarina é colocada na vitrine europeia. Estamos imensamente felizes com esta parceria com a TAP Airlines, que desde o começo se mostrou muito comprometida e entusiasmada com esse novo mercado. Esperamos com esse intercâmbio de pessoas fomentar o turismo e a economia de ambas as partes. Esse é só o primeiro passo e nós vamos avançar pela Europa”, finalizou a secretária adjunta do Turismo, Catiane Seif.

O CEO da Zurich Airport Brasil, que administra o Floripa Airport, Ricardo Gesse, lembrou do esforço conjunto realizado para este momento acontecer. “É um momento histórico para Santa Catarina e para o Floripa Airport a primeira ligação que a gente tem com a Europa. Esse ano a gente vai celebrar, como porta de entrada de Santa Catarina, quase um milhão de passageiros e esse é o momento muito especial, porque nos conecta a Europa com mais de 50 destinos da TAP. Então é uma rota muito desejada por todo catarinense e que finalmente com a união dos esforços da iniciativa privada, do Floripa Airport, do Governo do Estado, enfim de todos nós, conseguimos atrair a TAP, com um voo que que já é um sucesso”, comemorou.

A Tap

A TAP foi eleita por 10 anos consecutivos a Companhia Aérea Líder da Europa para a América do Sul pelos World Travel Awards, em reconhecimento ao seu serviço de excelência. Além disso, recebeu em 2023 o MICE Awards de Melhor Companhia Europeia.



A TAP Air Portugal voa diretamente de Lisboa para São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, além de ligar o Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro. No total, são 13 cidades do Brasil (15 rotas, de Lisboa e Porto) que a TAP liga diretamente a Portugal