Safra de verão em SC: Epagri/Cepa estima aumento na produção das principais culturas agrícolas

A safra de verão 2024/2025 em Santa Catarina promete ser melhor que a anterior para os cultivos da soja, arroz, feijão, milho, maçã e banana. Isto é o que apontam os analistas do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri (Cepa). Eles apresentaram as estimativas iniciais para a safra nesta segunda-feira, 2, em evento online. O evento contou com a participação do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, e do presidente da Epagri, Dirceu Leite.

Conforme o analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri/Cepa, João Alves, o crescimento da produtividade e consequentemente da produção em comparação com a safra anterior se deve à perspectiva de uma safra com menos intercorrências climáticas. Isso porque a safra de 2023/2024 não teve bons resultados em virtude do excesso de chuva no último trimestre de 2023 e primeiro de 2024.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, lembra que Santa Catarina é reconhecida pela diversificação de produção. “Precisamos instrumentalizar os produtores nesse processo, para garantir mais renda e qualidade de vida no campo. A função do Estado é orientar como será o plantio, levando em conta as diversidades climáticas que poderão ocorrer e o comportamento do mercado. Os dados da Epagri/Cepa balizam o planejamento do plantio e ampliam as expectativas de safra”, destaca o secretário Colatto.

O presidente da Epagri, Dirceu Leite, também reforça a importância dos dados da safra ao setor produtivo. “São informações confiáveis que ajudam na tomada de decisões do agricultor como também do setor público. São esses números que subsidiam o Governo do Estado a lançar políticas de incentivo ao produtor”, frisa Dirceu.

Acompanhamento constante das safras

A analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri/Cepa, Bruna Parente Porto, esclarece que as estimativas apresentadas são iniciais e se baseiam no histórico das safras catarinenses e no levantamento das intenções de plantio dos produtores. Essas informações são avaliadas por meio de entrevistas realizadas por técnicos espalhados por todas as regiões catarinenses.

De acordo com a gerente da Epagri/Cepa, Edilene Steinwandter, ao longo do andamento da safra, a Epagri/Cepa monitora e atualiza semanalmente o calendário agrícola e, mensalmente, os dados das estimativas. As informações atualizadas são divulgadas por meio do Boletim Agropecuário e dos sites do Observatório Agro Catarinense e do Infoagro .

Arroz

Santa Catarina deve produzir mais de 1,2 milhão de toneladas de arroz na safra 2024/2025, o que representa um aumento de 9,6% em comparação ao ano passado. De acordo com a analista da Epagri/Cepa Gláucia Padrão, a produtividade das lavouras deve ser de 8,7 toneladas por hectare, aumento de cerca de 10%.

A área cultivada de arroz permanece estável em 145.294 hectares. Desses, 11% já foram cultivados. As principais regiões produtoras são Araranguá e Criciúma, no Sul, e Joinville, no Norte de SC.

Feijão

Em SC a nova safra de feijão tem a perspectiva de um aumento de área em 3,5%, chegando a 28.766 hectares. “Deveremos alcançar uma produção de 55 mil toneladas, mais de 15% em comparação com a safra anterior”, afirma o analista da Epagri/Cepa João Alves. A produtividade deve ser 11,34% maior, alcançando uma média de quase dois mil quilos por hectare.

O cultivo do feijão em Santa Catarina ocorre em primeira e em segunda safra. Nesta última, o cultivo se inicia em julho/agosto. Até o momento foi plantado cerca 1% do previsto, pois o frio atrasou as operações de plantio. As lavouras estão concentradas nas regiões de Canoinhas, Campos Lages e Xanxerê.

Milho

De acordo com o analista da Epagri/Cepa Haroldo Tavares Elias, a área plantada de milho vem registrando redução nos últimos anos em função de preço, ataque da cigarrinha-do-milho e aumento da área da soja. Para o milho grão, a área estimada está em 268 mil hectares, diminuição de 9%.

A produção de milho grão deverá aumentar 12,38% em comparação ao ano anterior, alcançando um volume de mais de 2,2 milhões de toneladas. A produtividade está estimada em 8,4 mil quilos por hectares, aumento de 23%. O cultivo se concentra nas microrregiões de Joaçaba, Chapecó e Canoinhas.

Já a área prevista para o milho silagem é de 219.360 hectares, redução em torno de 6,6%. A produtividade deve aumentar 21% e chegar a 42 mil quilos por hectare. Com isso, a produção deve chegar a 9,2 milhões de toneladas, aumento de 13% em relação à safra de 2023/2024. O cultivo se concentra nas regiões de Chapecó, São Miguel do Oeste e Concórdia.

Soja

Conforme Haroldo, Santa Catarina deve colher mais de 3 milhões de toneladas de soja, o que representa um aumento de 12,77% em relação à safra passada. A área deve ser 1,79% maior, chegando a 766.267 hectares. As regiões com maior participação de área plantada são Canoinhas, Xanxerê e Curitibanos.

Banana

Para esta safra, Santa Catarina deve produzir 763.647 toneladas de banana, entre as variedades caturra e prata. Isso significa um aumento de quase 17% em relação ao ano anterior. Conforme o analista Rogério Goulart Júnior, a previsão é de que o cultivo alcance uma área de 28.466 hectares, aumento de 2,6%. Já a produtividade deve ficar na faixa de 28,8 mil quilos por hectare, crescimento de 13,8%. As principais regiões produtoras são Joinville e Blumenau. no Norte, e Araranguá, no Sul do Estado.

Maçã

Santa Catarina é o maior produtor de maçã do país. Para a próxima safra, a Epagri/Cepa estima uma produção de mais de 660 mil toneladas, aumento de 56% em relação à safra passada e 24% de recuperação. De acordo com o analista Rogério Goulart Júnior, esse número se deve ao aumento da área colhida – para a próxima safra áreas novas vão iniciar a produção – e à quebra de mais 20% da safra anterior por conta das chuvas.

São 17,8 mil hectares cultivados da fruta em todo o estado, com uma produtividade de cerca de 37 mil quilos por hectare. A produção se concentra nas microrregiões dos Campos de Lages e de Joaçaba.

