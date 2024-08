Santa Catarina participa em Brasília do Fórum CLIA 2024 e mostra protagonismo no turismo de cruzeiros

Imagem: Mercado e Eventos

O 6º Fórum CLIA Brasil 2024 foi realizado nesta quarta-feira, 28 de agosto, em Brasília, e reuniu autoridades e nomes do trade e do mercado de cruzeiros, com o objetivo de debater e compartilhar tendências e desafios sobre o ramo.

Nesta edição, a CLIA trabalhou com a temática da Competitividade do Brasil no Setor de Cruzeiros: Ações Necessárias e Caminhos Trilhados. Como o setor de cruzeiros tem grande importância para o desenvolvimento de Santa Catarina, principalmente no turismo e na economia, o secretário do Turismo, Evandro Neiva, esteve presente e contou sobre os planos de crescimento para o futuro dos cruzeiros no estado.

Um dos destaques de Santa Catarina é o número recorde de paradas de cruzeiro que acontecerá no verão de 2024/2025. No último ano, o estado recebeu a maior temporada de embarcações, o que mostra a importância de investimentos nesse setor. “Desde o início, esse já era um dos pontos que gostaríamos de focar, pois Santa Catarina tem um potencial enorme no que diz respeito aos cruzeiros. Esse aumento é resultado do trabalho que temos realizado em conjunto com as marinas para fortalecer o verão catarinense”, diz o secretário do Turismo.

Segundo Neiva, Santa Catarina está vivendo o melhor momento do turismo, sendo um dos estados que mais cresce, em relação aos transatlânticos, em volume de rotas e ofertas de leitos ofertados. “Participar do Fórum é sempre muito importante, principalmente pelos congressos e reuniões, como, por exemplo, com a CLIA e com a MSC Cruzeiros. Assim, permitindo uma maior promoção dos portos catarinenses e das atrações turísticas que temos a oferecer”, completa.

Já em relação aos projetos, Neiva enfatizou a construção de novos píeres em cidades que possuem estrutura para receber embarcações, como São Francisco do Sul, Itapema, Penha, Piçarras e Florianópolis. “Já temos três portos consolidados, Balneário Camboriú, Itajaí e Porto Belo, e, sabendo do potencial de Santa Catarina, queremos expandir a quantidade de destinos transatlânticos para Santa Catarina. Mas, para isso, é necessário compreender custos de operação, infraestrutura de cada município, além da qualidade turística que eles têm a oferecer, mas esse último ponto já é algo que o estado tem reforçado estar preparado”, conta Evandro.

O secretário acrescentou que Penha será a primeira a estrear o píer, ainda com algumas adequações finais, com uma parada teste no verão deste ano. São Francisco do Sul receberá seis embarcações menores, mas também está com investimentos para que, futuramente, possa receber transatlânticos. “Santa Catarina pode se tornar o estado com maior número de rotas e destinos do transatlânticos”, finalizou Neiva.