Governo abre seleção para vagas na Invest RS

Estão abertas, até 9 de setembro, as inscrições para 28 vagas na Invest RS - Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. As contratações seguirão as regras definidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os cargos não se equiparam a serviço ou emprego público e não será possível cessão de servidores em exercício. O processo seletivo simplificado será conduzido em parceria com o governo do Estado do Rio Grande do Sul.

A Invest RS não integra a Administração Pública e as vagas objetivam a execução de atividades de desenvolvimento econômico, relacionadas à atração de investimentos e de promoção comercial, em cooperação com o Poder Público e com entidades da sociedade civil. Os cargos compreendem gerente, analista sênior, analista técnico e assistente técnico, com salários que variam de R$ 5 mil a R$ 19 mil. Com exceção do cargo de assistente técnico, para o qual é necessário Ensino Médio completo, todos os cargos exigem Ensino Superior completo. Há exigência de curso específico dependendo do cargo.

Foto: Reprodução/Secom RS

A carga horária semanal será de 40h na modalidade presencial. A diretoria-executiva da Invest RS, entretanto, poderá instituir trabalho híbrido. A sede será em Porto Alegre ou, futuramente, em outra localidade em que a Invest RS exerça suas atividades.

Invest RS

A Invest RS foi criada pela Lei 16.076, de 20 de dezembro de 2023, como um Serviço Social Autônomo que não se enquadra como administração pública. A agência será responsável pela atração de investimentos e promoção comercial do Rio Grande do Sul, com o objetivo de promover o ambiente de negócios, o desenvolvimento e a melhoria da competitividade do Estado.