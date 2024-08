Fundação Grupo Volkswagen adere à iniciativa para inclusão produtiva de jovens

A Fundação Grupo Volkswagen anuncia sua adesão ao Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes, reforçando seu compromisso com a inclusão produtiva no Brasil e sua luta contra a desigualdade no país. Esta decisão alinha-se ao novo propósito da Fundação, “Juntos pela Mobilidade Social”, que concentra a atuação em ações destinadas, especialmente, para mulheres de todas as idades e jovens negros entre 15 e 29 anos.

O Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes foi criado em 2023 pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com o objetivo de impulsionar a empregabilidade e formação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade no país até 2030. Trata-se, portanto, de uma iniciativa que busca enfrentar os desafios relacionados ao desemprego juvenil por meio de uma abordagem colaborativa entre empresas, governos e organizações da sociedade civil.

A Fundação Grupo Volkswagen, em conformidade com essa abordagem, atuará em diversas frentes para apoiar a capacitação, treinamento e inserção dos jovens no mercado de trabalho. Entre os compromissos assumidos estão o apoio a ações voltadas ao desenvolvimento de habilidades técnicas e socioemocionais dos jovens atendidos no âmbito do Pacto, além de sua preparação para atuação profissional e a criação de oportunidades de emprego.

Vitor Hugo Neia, diretor-geral da Fundação Grupo Volkswagen, destaca que a adesão ao Pacto é uma extensão natural da estratégia de inclusão produtiva da instituição. “Estamos comprometidos em assistir todas as etapas deste processo, desde a qualificação técnica até a conexão com oportunidades de inserção no mundo do trabalho. O compromisso fortalece nosso papel na mobilidade social e amplia nossa capacidade de impactar positivamente a vida dos jovens brasileiros", explicou Neia.

A Fundação Grupo Volkswagen pretende integrar os princípios do Pacto em seus programas e projetos, assegurando que todas as iniciativas estejam alinhadas com o objetivo de fortalecer a rede de apoio voltada à iniciativa. A parceria com outras empresas e organizações permitirá uma colaboração mais efetiva e a maximização do impacto das iniciativas voltadas para os jovens. Com o estabelecimento desse compromisso, a Fundação não apenas reforça sua estratégia, como também promove um ecossistema de mobilidade social mais robusto, contribuindo para políticas públicas e práticas de inclusão produtiva em todo o país.

“Estamos entusiasmados com as oportunidades de aprendizado e sinergia que surgirão desta colaboração e comprometidos em contribuir com nossa experiência e recursos para o sucesso desta importante iniciativa”, disse o diretor.