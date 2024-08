Governo anuncia mais de R$ 784 milhões para 29 indústrias durante a Expointer

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (29/8), um termo de ajuste para implementação de R$ 784,9 milhões para 29 indústrias, no Auditório do Governo da 47ª Expointer, em Esteio. A viabilização do investimento, que vai gerar 1.195 empregos diretos, ocorreu pelo Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS). Representantes de 18 empreendimentos estiveram presentes.É o valor mais alto anunciado no âmbito do Fundopem em uma edição da feira.

O Fundopem é um programa coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento (Sedec) que consiste na conversão do benefício financeiro em desconto sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incremental oriundo da comercialização dos produtos fabricados.O abatimento pode chegar até 90%.

O governador disse que fez questão de solenizar o momento pois acredita em um Estado que supera as dificuldades e que busca uma vida melhor para todos por meio do empreendedorismo. “Estamos vendo o Rio Grande do Sul retornar com força não só pelo trabalho do governo gaúcho, mas pelos empreendedores e pela dedicação ao trabalho do povo”, destacou.

Leite também explicou que o Fundopem está mais ágil e menos burocrático, e que o programa contou com o apoio do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede) para ser turbinado por meio da versão Recupera – adaptado para auxiliar os empreendimentos direta ou indiretamente afetados pelas enchentes. “O governo está ao lado dos empreendedores, de quem confia no Estado e quer investir no Rio Grande do Sul. Esses terão todo o nosso apoio para prosperar”, frisou.

As empresas beneficiadas são dos setores de alimentos (5), automotivo (1), bebidas (1), calçados (1), eletrônica e automação (1), leite e derivados (1), madeira, celulose e móveis (5), metal-mecânico (4), petroquímica, plásticos e borracha (2), produtos alimentícios (2), químico (2), saúde avançada e medicamentos (1), vitivinicultura (2) e outros setores (1).

São dez de grande porte, dezessete de médio e duas de pequeno. Elas estão instaladas nos municípios de Antônio Prado (2), Bento Gonçalves (2), Cachoeirinha (1), Candiota (1), Canela (1), Caxias do Sul (5), Chapada (1), Dois Lajeados (1), Dona Francisca (1), Estrela (1), Farroupilha (1), Flores da Cunha (1), Frederico Westphalen (1), Guaíba (1), Guaporé (1), Nova Santa Rita (1), Paraí (1), Passo Fundo e Tapejara (1), Paverama (1), Pelotas (2), Santo Ângelo (1) e Sapiranga (1).

"O governo está ao lado dos empreendedores, de quem confia no Estado e quer investir no Rio Grande do Sul", disse Leite -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

A empresa de grande porte Todeschini S.A. Indústria e Comércio realizou o projeto com o maior investimento, R$232,8 milhões. Localizada em Bento Gonçalves, atua no setor de madeira, celulose e móveis. O projeto incentivado com o menor valor será da empresa de médio porte Cobra Correntes Brasileiras Ltda., de Caxias do Sul, com o investimento de R$ 604 mil.



As 29 empresas já apresentaram 53 projetos de investimentos no Fundopem, considerando o intervalo entre os anos de 2010 e 2024. Destacam-se, com cinco projetos cada uma, a Lat. Friolack – anos de 2012, 2019, 2020 e 2022(dois projetos)– e a Tondo – 2012, 2014(dois projetos), 2022 e 2024 –; e, com quatro, a Fruki – 2013, 2019, 2022 e 2024 – e a Goiasminas (Italac) – anos de 2015, 2017, 2021 e 2022.



"O Fundopem é uma importante ferramenta de desburocratização dos incentivos estaduais, permitindo o desenvolvimento de várias empresas, com geração de empregos e renda, tanto para quem quer iniciar novos negócios como para quem deseja ampliar suas empresas", disse o titular da Sedec, Ernani Polo.

Sobre o lançamento do Fundopem-RS Recupera, o secretário explicou que a construção dessa versão do programa, feita pela equipe da pasta, foi levada ao governador, que deu seu aval. Polo destacou que as mudanças aprovadas serão uma alavanca para ajudar efetivamente os empreendimentos direta ou indiretamente afetados.

O diretor do Fundopem, Gustavo Rech, agradeceu a confiança das empresas no Estado e sua disposição em investir no Rio Grande do Sul. Ele salientou que, por meio do Recupera, muitas empresas poderão viabilizar seu retorno às atividades após as enchentes.

A titular da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann, abordou as relações entre Código Ambiental e inovações. “Não queremos só punir quem não cumpre a lei: buscamos também incentivar as boas práticas, possibilitando, para quem opera dentro das regras, uma prioridade na fila das análises de licença ambiental”, disse. Marjorie informou que trabalha junto ao Cede para roteirizar uma lista de requisitos a fim de beneficiar os empreendedores que agem dentro da lei.



Para o auditor da Receita Estadual, Rafael Borges, o Fundopem é um dos principais benefícios do Estado, que alavanca o setor industrial. “O Fundopem Recupera proporciona duas conquistas: a primeira é a base zero – o que é uma grande vitória, tendo em vista a guerra fiscal entre os estados. A outra foi conseguir colocar as empresas que foram indiretamente atingidas dentro do programa”, explicou.



Sobre o programa



O Fundopem é um incentivo à indústria que não libera recursos financeiros para as empresas, mas realiza apoio por meio do financiamento parcial do ICMS incremental devido gerado a partir da sua operação.