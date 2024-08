7ºBPM celebra seu 58° aniversário

No dia 28 de agosto de 2024, o 7º Batalhão de Polícia Militar - "Batalhão Coronel Barão", comemorou seus 58 anos de dedicação e excelência nos serviços prestados à comunidade, as atividades alusivas a este dia aconteceram na sede do batalhão, em Três Passos.

Desde a sua fundação, o batalhão vem realizando um policiamento eficaz em toda sua área de atuação, garantindo a segurança e a tranquilidade da população.

Para celebrar esta data, as atividades comemorativas iniciaram no domingo (25/8), com a 2° Rústica de aniversário, que teve a participação de 140 atletas.

E ontem (28/8), foi realizado almoço de confraternização e torneio de futebol com times que representavam o efetivo do 7°BPM e do 4°BPAF. Sagraram-se campeãs as equipes do 4°BPAF em primeiro lugar e 1°Pelotão de Três Passos na segunda colocação.

Antes do almoço, onde reuniu ativos e inativos, foram entregues certificados para os PM Destaques, este título é uma tradição que visa reconhecer e enaltecer os policiais militares que se destacaram significativamente no desempenho de suas funções, refletindo os valores fundamentais da Brigada Militar.

O Comando do 7°BPM agradece aos oficiais e praças, ativos e inativos, que contribuíram para a história e sucesso da corporação.