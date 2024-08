Bahia mantém rota de crescimento no turismo nacional

De acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Bahia registrou o maior índice entre os estados escolhidos para o turismo nacional.

A pesquisa mensal de serviços executada em junho de 2024 apontou que o Brasil teve um crescimento de 3,9% no setor, em comparação com o mesmo período de 2023. Enquanto isso, a Bahia marcou um aumento de 19,2%, quase cinco vezes acima da média do país.



O dado mostra que a Bahia manteve o crescimento já registrado em meses anteriores. Entre janeiro e abril deste ano o IBGE havia divulgado que o turismo na região cresceu 12%, enquanto o Brasil registrou aumento de 1,4%. Felipe Oliveira Pedreira, CEO da Bahia Terra Turismo e Eventos, ressalta que o levantamento mostra a importância da região no cenário turístico do país.



“A Bahia é um estado com dimensões de um país, oferecendo opções das mais variadas aos turistas como praias, ilhas, trilhas, montanhas e muitas outras”, afirma o empresário. Os dados mostram concordância entre os números do IBGE e da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA).



Nos quatro primeiros meses de 2024, o movimento nos aeroportos baianos aumentou 4,7%, em comparação com o mesmo período de 2019 (pré-pandemia). Seguindo o comparativo, as praças de pedágios tiveram um incremento de 8,4%.

“Essa posição de liderança aumenta a credibilidade de um estado que possui uma das maiores diversidades do país, com uma gama de destinos e serviços de turismo enorme”, destaca Pedreira.



Com o crescimento registrado no volume das atividades turísticas, os dados apontam que o viajante tem gastado mais na região, o que também reflete na geração de mais emprego e renda para a população. No mesmo período, o estado teve aumento de 22% na receita do setor, enquanto no país a receita cresceu 9,7%. Quanto aos empregos formais gerados na Bahia, 6,9% foram em serviços turísticos.



