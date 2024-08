Governo do Rio entrega 1º trecho revitalizado do bonde de Santa Teresa

O primeiro trecho das obras de revitalização do sistema de bondes de Santa Teresa, no ramal Paula Mattos, foi inaugurado de forma experimental. A partir desta quarta-feira (28), foi iniciado o trajeto entre o Largo dos Guimarães e o Posto de Saúde Ernani Agrícola, de segunda a sexta-feira, das 8h às 9h, apenas para moradores, que têm gratuidade no embarque.

Com investimento de cerca de R$ 70 milhões, as obras de revitalização do sistema de bondes foram iniciadas em janeiro deste ano.

As intervenções atendem a uma reivindicação antiga da população, que aguarda a retomada dos ramais Paula Mattos e Silvestre há mais de dez anos. “É uma alegria fazer essa entrega. Hoje, completam 13 anos do acidente que vitimou seis pessoas aqui. Eu não tenho dúvida que o povo de Santa Teresa ganha demais, assim como o turismo. Optamos, com a inauguração deste ramal, por atender quem mora aqui, que precisa sair daqui para trabalhar, quem depende do bonde para voltar para casa e ir ao médico”, disse o governador Cláudio Castro.

Cerca de 40 mil pessoas que moram em Santa Teresa serão beneficiadas com a revitalização do trajeto. Em julho, foram registrados cerca de 67 mil embarques no bonde. Atualmente, as obras ocorrem em dois ramais e o próximo a ser inaugurado é o Silvestre, que faz a ligação entre o Bondinho do Cristo e Santa Teresa.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, afirmou que o momento simboliza novo capítulo na história do bonde. "Estamos falando de uma espera de mais de dez anos. A operação desse trecho será fundamental para atender tanto quem trabalha no posto quanto quem precisa ir até o local para receber atendimento. Vamos seguir avançando para entregar o trajeto original completo à população, até o Silvestre”, destacou.



Às vésperas do aniversário desse meio de transporte, que completará 128 anos no próximo domingo (1º), muitas mudanças já são visíveis. Além do incremento no quadro profissional, que desde abril conta 34 novos funcionários (16 motorneiros, 16 auxiliares e dois supervisores), mais de mil metros da via permanente e da rede aérea já foram totalmente renovados.