Brasil tem mais de 212 milhões de habitantes, aponta o IBGE

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

O Rio Grande do Sul possui 11.229.915 habitantes, de acordo com o instituto.

Conforme o IBGE, Roraima tem a menor população do Brasil, com 716.793 habitantes. Porém, o Estado registrou um aumento populacional de 12,58%.

O Estado de São Paulo continua com o maior número de habitantes: 45.973.194. A pesquisa mostra que SP tem mais moradores do que os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro juntos, os quais somam 38.542.370 pessoas.

O Brasil tem 212.583.750 habitantes, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A estimativa foi divulgada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29).

Geral Há 28 minutos Em Geral Incêndios no Pantanal já consumiram este ano mais de 15% do bioma Desde o início do ano, 2,3 milhões de hectares, o equivalente a 15,61% do Pantanal, já foram atingidos pelos incêndios que afetam o bioma, segundo ...

Geral Há 1 hora Em Geral Fliparacatu reúne 63 autores nacionais e internacionais No coração do Festival, a livraria. Mãos grandes. Mãos pequenas. Mãos experientes. Tem tal livro? Tem aquele outro?É assim que os paracatuenses rec...

Geral Há 2 horas Em Geral Governo do Rio entrega 1º trecho revitalizado do bonde de Santa Teresa O primeiro trecho das obras de revitalização do sistema de bondes de Santa Teresa, no ramal Paula Mattos, foi inaugurado de forma experimental. A p...