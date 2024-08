Badesul concederá mais de R$ 22,2 milhões em financiamentos para duas empresas

O Badesul Desenvolvimento, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, concederá mais de R$ 22,2 milhões em financiamento para o Grupo Ceriluz e para a fábrica de alfajores Odara. Os termos de intenção de crédito foram assinados nesta quarta-feira (28/8), na casa da agência de fomento na Expointer, em Esteio.

“É uma alegria para o Badesul financiar o desenvolvimento, auxiliando na geração de emprego e renda e contribuindo com a recuperação do Rio Grande do Sul”, afirmou o vice-presidente da agência de fomento, Flavio Lammel.

O Grupo Ceriluz, que atua na geração e na comercialização de energia, receberá R$ 19,8 milhões para construir uma subestação em Coronel Barros. “O Badesul é nosso parceiro nesta empreitada de promover o desenvolvimento social e econômico, entre outros benefícios que a energia traz para a sociedade”, ressaltou o presidente da empresa, Guilherme de Pauli.

Os recursos, obtidos por meio do BNDES Automático, serão empregados na obra civil, na aquisição de equipamentos, nas montagens e nas instalações. No momento, a licença ambiental necessária para a execução dos serviçosestá sendo obtida. Apóso início da obra, a previsão de conclusão é de 14 meses.

A Odara, situada no bairro Sarandi, em Porto Alegre, contará com R$ 2,3 milhões para criação de uma linha de alfajores. A fábrica foi atingida pelas enchentes em maio. “Atuamos há mais de dez anos e somos a maior produtora de alfajores do país. Após a catástrofe climática, precisamos do auxílio do Badesul e contamos com a sensibilidade da equipe. A próxima etapa é utilizarmos os recursos para continuarmos crescendo”, afirmou o diretor-financeiro da empresa, Tiago Kaplan.

O aporte financeiro do Badesul, por meio da linha Finep Inovacred, será utilizado em aquisição de equipamentos, instalações, software, serviços de terceiros e equipe própria necessária ao desenvolvimento dos novos produtos, que terão maior validade e serão produzidos em menos tempo. A previsão é que o quadro de 52 funcionários ganhe mais oito integrantes e que a capacidade produtiva suba de 600 mil para 960 mil alfajores por mês.