Autorizada contratação de empréstimo de US$ 150 milhões pelo Paraná

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (27) a proposta do Executivo que autoriza o estado do Paraná a contratar um empréstimo de US$ 150 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia da União.

Essa matéria, que tramitou sob a forma de projeto de resolução ( PRS 29/2024 ), recebeu relatório favorável do senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR). O texto será encaminhado a promulgação.

Os recursos, de acordo com a mensagem do Executivo ( MSF 35/2024 ), deverão ser destinados ao financiamento parcial do Programa Estadual de Habitação do Estado do Paraná - Projeto Vida Nova. A mensagem ressalta que o estado cumpre os requisitos legais para a contratação do financiamento, inclusive quanto à capacidade de pagamento e os limites de endividamento.