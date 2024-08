Sessão especial vai celebrar o centenário da União dos Escoteiros do Brasil

O Senado vai promover uma sessão especial para celebrar os 100 anos de criação da União dos Escoteiros do Brasil (UEB). O requerimento ( RQS 608/2024 ), de autoria do senador Flávio Arns (PSB-PR) e outros senadores, foi aprovado na sessão do Plenário desta terça-feira (27).

No requerimento, Flávio Arns informa que a UEB é uma organização sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente e filantrópico, que congrega os praticantes do escotismo no Brasil, sendo reconhecida oficialmente pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro.

O senador acrescenta que a UEB colabora com a educação de milhares de jovens e conta com o suporte de milhares de voluntários em todo o país, por meio da educação não formal. Atualmente, a entidade congrega mais de 90 mil participantes em todos os estados brasileiros.

Konder Reis

O Senado também vai celebrar o centenário de nascimento do político catarinense Antônio Carlos Konder Reis. O requerimento para a sessão especial ( RQS 543/2024 ) foi apresentado pelo senador Esperidião Amin (PP-SC). Konder Reis nasceu em 16 de dezembro de 1924 e dedicou sua vida à política, passando por vários cargos públicos. Ele foi deputado estadual, deputado federal, senador e governador de Santa Catarina. Konder Reis foi relator-geral da Constituição de 1967 e relator-adjunto da Carta Magna de 1988. Morreu em 12 de junho de 2018.

Pastoral dos Idosos

Flávio Arns é autor de outro requerimento para homenagem ( RQS 427/2024 ). Sessão especial vai celebrar os 20 anos de criação da Pastoral da Pessoa Idosa. De acordo com o senador, a pastoral tem prestado intensos e relevantes serviços à sociedade brasileira. O texto do requerimento registra que, idealizada por Zilda Arns, tia do senador, a pastoral “muito bem representa aquilo de melhor que a sociedade organizada pode realizar”. As datas para as sessões especiais dos centenários da UEB e de Konder Reis e dos 20 anos da pastoral ainda serão agendadas pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM).