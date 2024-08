Estudo aponta tendências de consumo sustentável

Segundo os dados apresentados pelo Mercado Livre no estudo Tendências 2023, o Brasil registrou um aumento nas buscas por produtos com impacto positivo, o que pode refletir o crescente interesse dos consumidores por opções mais sustentáveis, de acordo com a publicação. Produtos reutilizáveis, de "lixo zero" e energeticamente eficientes lideram as pesquisas em categorias como cuidado pessoal, produtos para bebês e utensílios de cozinha, de acordo com os dados apresentados. Conforme informado na publicação, a busca por bicicletas foi a mais realizada em todos os países analisados, sendo o termo número um em popularidade.

O relatório aponta que os termos que mais cresceram em volume de buscas no Brasil foram "garrafa térmica" e "vinagre orgânico". Esses itens, junto com bicicletas, placas solares e fraldas ecológicas, destacam a tendência dos brasileiros em adotar um estilo de vida mais consciente e ecologicamente responsável. Além disso, o relatório aponta que o aumento na procura por produtos como coletores menstruais e calcinhas absorventes demonstra uma mudança significativa nos hábitos de consumo, com uma preferência crescente por produtos que reduzem o desperdício.

Conforme indicado no relatório, os produtos com impacto positivo mais vendidos no Brasil durante o período foram purificadores de água, garrafas reutilizáveis e bicicletas. O relatório destaca que, em comparação com o ano anterior, houve um crescimento de 3,9 vezes nas vendas de itens para bebês, quando o assunto são fraldas reutilizáveis.

Ainda segundo o relatório, as categorias de consumo com impacto positivo mais populares foram esportes e fitness, especialmente bicicletas e garrafas reutilizáveis, além de produtos de cuidado pessoal. Estes últimos incluem itens como shampoo e condicionador em barra, e absorventes para seios laváveis, que permaneceram entre os favoritos pelo terceiro ano consecutivo. A tendência mostra que os consumidores estão cada vez mais comprometidos com escolhas que favorecem tanto a saúde quanto o meio ambiente.

Lillian de Oliveira, CEO da Loja Virtual de Cueca para Desfralde Malana Eco, afirmou que "com o contínuo aumento da demanda por produtos de impacto positivo, acredito que veremos uma expansão acelerada na oferta de opções sustentáveis em diversas categorias. Isso deve impulsionar as empresas a inovarem, desenvolvendo produtos que não apenas cumpram com os critérios de sustentabilidade, mas que também sejam acessíveis e atraentes para um público cada vez mais exigente".

Perguntada sobre o estudo, Lillian afirmou que o futuro do consumo no Brasil parece estar cada vez mais alinhado com a sustentabilidade, com um número crescente de consumidores buscando produtos que não só atendem às suas necessidades, mas também contribuem para a preservação do planeta, como o exemplo do uso de calcinha para desfralde em bebês menina, que são itens ecologicamente corretos. “O crescimento expressivo nas buscas e vendas de produtos com impacto positivo é um indicativo claro de que essa tendência deve continuar ganhando força nos próximos anos”.

Para mais informações, basta acessar: https://www.instagram.com/malanaeco/