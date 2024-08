Cruzeiro do Oeste é o Vale Nacional dos Dinossauros, aprova CE

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (27) projeto de lei que confere a Cruzeiro do Oeste (PR) o título de Vale Nacional dos Dinossauros. O PL 4.240/2021 , da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Flávio Arns (PSB-PR) e segue para a sanção presidencial.

Município com 23,8 mil habitantes segundo o Censo de 2022, Cruzeiro do Oeste destaca-se como centro de investigações paleontológicas de grande relevância, tendo . Com a descoberta de fósseis de pterossauros, a cidade passou a ser reconhecida no meio científico global, destaca Flávio Arns.

O senador destaca que o Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste, inaugurado em 2019, abriga um laboratório que permitiu o aprofundamento de pesquisas e a descoberta do dinossauro oVespersaurus paranaensis— "um terópode de porte pequeno e carnívoro, que viveu há cerca de 90 milhões de anos e foi descrito em artigo científico publicado na prestigiada revistaScientific Reports, do grupoNature". Nesse contexto, o Flávio Arns ressalta que o museu tem recebido um número crescente de visitantes, fomentando o turismo.

Para Flávio Arns, o título de Vale Nacional dos Dinossauros é um "justo reconhecimento", que promoverá ainda mais o turismo e a pesquisa científica na região, além de consolidar a importância do município no cenário paleontológico mundial e "celebrar seu inestimável patrimônio fossilífero".

— Toda a adequação do município e da região está em função disso e de todo trabalho científico que vem sendo desenvolvido no município e na região — registrou Arns.