Hill's Pet Nutrition recebe três certificações de sustentabilidade

A Hill's Pet Nutrition (Hill's), divisão da Colgate-Palmolive e referência global em nutrição baseada na ciência, anuncia a conquista de três certificações de sustentabilidade: Accreditation Pet Sustainability Coalition (PSC) - global; e as certificações LEED Gold® e WELL Certified™ Platinum - ambas para a sede em Overland Park, Kansas (Estados Unidos).

A consultoria de inovação Tec Institute realizou uma pesquisa online, em parceria com a MIT Tech Review Brasil, publicação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts no país. Entre as conclusões, descobriu que 75% das organizações não possuem nenhuma certificação de sustentabilidade ou ESG e que apenas 22% dos entrevistados avaliam o desempenho geral da sua empresa em práticas ambientais, sociais e de governança como “muito bom” ou “excelente”.

De acordo com John Hazlin, presidente e CEO da Hill's Pet Nutrition, “no centro do nosso propósito está a dedicação em um futuro mais saudável para todas as pessoas, seus animais de estimação e nosso planeta”.

“As certificações são a prova das muitas ações proativas que a empresa tem, com a crença de que a sustentabilidade e os esforços de impacto social são essenciais para o nosso crescimento contínuo, ressalta John.”





Accreditation Pet Sustainability Coalition

A certificação Accreditation PSC é concedida a empresas que demonstram um forte compromisso com práticas sustentáveis e apresentam progresso mensurável em responsabilidade ambiental e social.

A Hill’s se destacou por: equipe dedicada para sustentabilidade, investimento em proteínas alternativas e sustentáveis para a nutrição animal, fornecimento de ingredientes para atender aos padrões de qualidade e sustentabilidade, redução do consumo de água e energia em processos industriais, embalagens ecologicamente corretas e apoio a abrigos para animais de estimação.

LEED Gold® e WELL Certified™ Platinum

O novo escritório da Hill's em Overland Park, Kansas (Estados Unidos) conquistou as certificações LEED Gold® e WELL Certified™ Platinum. Desde a seleção do local até o design de interiores, a sede enfatiza a responsabilidade ambiental e a experiência do funcionário.

A Hill’s se destacou por: paredes vegetais, sistemas de ventilação e filtragem de última geração para qualidade do ar interno, design ergonômico e acústico para conforto do colaborador, sensores de monitoramento para garantir configurações de temperatura ideais, torneiras de baixo fluxo para aumentar a eficiência hídrica, amplo acesso à luz natural, e materiais com baixa ou nenhuma emissão para a saúde dos funcionários e do meio ambiente.

A Hill's está comprometida com a redução de resíduos e planeja buscar a certificação TRUE Zero Waste para a sede até 2025.

Para saber mais sobre a jornada de sustentabilidade da Hill's: hillspet.com/about-us/sustainability .

Sobre a Hill's Pet Nutrition

A Hill's Pet Nutrition, parte da Colgate-Palmolive desde 1976, disponibiliza seus alimentos para animais em 86 países. No Centro de Nutrição Animal da Hill's em Topeka, Kansas, uma equipe de especialistas trabalha no desenvolvimento de rações nutritivas e saborosas, com um hospital veterinário certificado pela AAHA.

