Kajuru destaca mudanças climáticas e Pacto pela Transformação Ecológica

Senado Federal Há 6 minutos Em Senado Federal Amaral destaca secas recorrentes na Paraíba e crise no abastecimento de água O senador André Amaral (União-PB), em pronunciamento nesta segunda-feira (26), chamou a atenção sobre as recorrentes secas que afetam a Paraíba. O ...

Senado Federal Há 21 minutos Em Senado Federal Paim defende maior participação da juventude na política O senador Paulo Paim (PT-RS), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (26), destacou as demandas apresentadas por jovens durante a audiên...

Senado Federal Há 21 minutos Em Senado Federal Confúcio Moura diz que aumento de queimadas no país supera o de 2003 O senador Confúcio Moura (MDB-RO) afirmou, em pronunciamento nesta segunda-feira (26), que o país registrou 17,1 mil focos de queimadas nos primeir...