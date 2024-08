Com foco em expansão, InvestSmart XP inaugura primeira filial em Saquarema (RJ)

O mercado financeiro melhorou as expectativas relacionadas ao Produto Interno Bruto – PIB, a soma de todas riquezas produzidas no país. Na semana p...

Economia Há 5 horas Em Economia Mercado financeiro prevê inflação de 4,22% para 2024 O mercado financeiro melhorou as expectativas relacionadas ao Produto Interno Bruto – PIB, a soma de todas riquezas produzidas no país. Na semana p...

Economia Há 1 dia Em Economia Governo de SP espera arrecadar R$ 3,4 bi com privatização de loterias O governo do estado de São Paulo estima arrecadar R$ 3,4 bilhões nos próximos 15 anos com a concessão à iniciativa privada do serviço de loterias e...