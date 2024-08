Livraria do Senado participa da 27ª Feira Pan-Amazônica, em Belém

A Livraria do Senado, que oferece 190 obras a preço de custo, estará na feira do livro em Belém - Foto: Jonas Araújo/Núcleo de Intranet

A Livraria do Senado participa da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, em Belém, que começa neste sábado, 17, e vai até o dia 25 de agosto. Serão oferecidos a preço de custo os mais de 190 títulos da Casa. Além de livros com a legislação, há obras clássicas, relacionadas à história e à cultura do Brasil e cuidadosamente selecionadas pelo Conselho Editorial do Senado. A feira será no Hangar do Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

Entre os livros enviados especialmente para a feira estáFundação de Belém do Pará, de Ribeiro do Amaral. A obra, escrita em 1916 para as comemorações do tricentenário da fundação de Belém, contém documentos que revelam as motivações e as dificuldades do capitão-mor Francisco Caldera de Castelo Branco, que saiu do Maranhão em uma expedição a mando de Portugal. O texto trata das intrigas, das disputas de poder e do propósito de desalojar os aventureiros holandeses e franceses da costa norte do Brasil no início do século 17. O livro inclui cartas, mapas e documentos de interesse histórico.

Outras publicações relacionadas ao estado do Pará que poderão ser encontradas na feira sãoNorte do Brasil: através do Amazonas, do Pará e do Maranhão, de Vítor Godinho e Adolfo Lindenberg, com relatos e e fotografias de 1904; eAmazônia, patrimônio universal, escrito em 2010 pelo ex-senador e ex-ministro e ex-governador Jarbas Passarinho (1920-2016).

200 anos do Senado

Os 200 anos do Senado e temas relacionados à pauta ambiental e à acessibilidade estarão em destaque no estande da Livraria do Senado.

Na quinta-feira (22), às 19h, será realizado o debateO avanço da pauta ambiental nos 200 anos de Senado Federal, que contará com a presença do socioambientalista e servidor do Senado Pedro Ivo, representante do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), e de Raimundo Moraes, membro do Ministério Público do Pará.

Os visitantes também terão acesso ao Portal de Legislações Acessíveis, com textos de diversas leis em Libras, áudios e arquivos para produção em braile.

Estarão disponíveis para leitura no estande publicações em braile, que ao final do evento serão entregues a instituições que atendem a pessoas com deficiência visual em Belém.

Quem for ao espaço do Senado na Feira de Belém também vai poder fazer uma visita virtual ao edifício do Senado. A Rádio Senado vai fazer transmissões diretamente do estande.

Os visitantes também vão receber, gratuitamente, o material sobre os 200 anos do Senado e ainda sobre o portal e-Cidadania , ferramenta da Casa que incentiva os cidadãos a pensarem em soluções para o país por meio de criação e avaliação de ideias legislativas e ajuda a formar cidadãos mais conscientes e participativos. Essas ideias podem ser debatidas pelos senadores e virar leis.

Lançamentos

Dois livros editados pelo Senado serão lançados no evento. O primeiro,Fronteiras Sangrentas: Heróis do Amapá, do professor Sílvio Meira (1919-1995), será lançado na sexta-feira (23), às 18h. A obra descreve a conquista e a definitiva integração do Amapá ao Brasil.

O segundo,O Mundo do Trabalho Colonial e a Construção da Fortaleza de São José de Macapá, de Leonardo Raiol Junior, é de 2024, e descreve a construção da robusta fortificação amazônica, incluindo a dimensão social e o trabalho dos operários. O lançamento será no sábado (24), às 17h.

Jovem Senador

Ainda durante a semana, nos períodos da manhã e da tarde, ocorrerão eventos do Programa Jovem Senador, com turmas que serão levadas pela Secretaria Estadual de Educação do Pará. O Jovem Senador é uma ação institucional do Senado que proporciona aos estudantes do ensino médio das escolas públicas a oportunidade de vivenciar a prática política parlamentar, por intermédio da simulação do trabalho legislativo de senadores.

A seleção dos participantes ocorre, anualmente, por um concurso de redação. Os autores das melhores redações de cada estado e do Distrito Federal se tornam os jovens senadores do ano e passam por uma experiência legislativa em Brasília.

No estande da Livraria do Senado, os estudantes das escolas públicas paraenses receberão informações e material sobre o programa e poderão participar de uma dinâmica com o jogo Eleitos, lançado em comemoração aos 200 anos do Senado.

Arquivo S

No estande do Senado também estarão disponíveis totens eletrônicos para que os visitantes participem do quiz sobre a história do Brasil. O jogo on-line de perguntas, lançado em junho pelaAgência Senadoe pelo Arquivo do Senado, faz parte da comemoração dos dez anos da colunaArquivo S.

OArquivo Sé uma coluna mensal com reportagens que se baseiam nos documentos do Arquivo do Senado, em Brasília, para contar episódios importantes da história do país. Os documentos contêm, basicamente, os discursos, os debates e os projetos de lei dos senadores de diferentes épocas.

A coluna também está disponível em livro. Todo ano, as reportagens mais recentes são compiladas num livro ilustrado, nas versões on-line e em papel, podendo ser comprada a preço de custo pela Livraria do Senado.

A Feira

Um dos mais importantes eventos literários da região Norte, a feira da capital paraense reúne escritores, editoras e público. A entrada é gratuita e a programação inclui lançamento de livros, sessões de autógrafos com autores renomados do estado e do país, rodas de conversas, saraus, encontros literários, peças teatrais infantis e contação de histórias, entre outros.

A 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes será aberta com discussões sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que acontecerá em Belém no ano que vem. O tema dos debates é “Vozes do Clima: A COP na Amazônia”. Este ano, os homenageados serão a mestra de cultura popular Iracema Oliveira e o escritor e poeta Juraci Siqueira.

A Livraria do Senado

Com mais de 50 anos de existência, a Livraria do Senado tem como missão disseminar o conhecimento e promover a democracia por meio de livros impressos e digitais publicados pelo Senado Federal.

A livraria oferece obras a preço de custo com frete grátis pelo site. A maior parte de seu acervo também está disponível gratuitamente em formato digital.

O catálogo tem sido constantemente ampliado com obras sobre direito, legislação, história e literatura.

Feira do Livro de Belém 2024 - 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

Data: De 17 a 25 de agosto de 2024

Local: Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia

Horário de visitação: Das 9h às 21h – entrada gratuita

A coleção Arquivo S, com reportagens sobre fatos históricos, estará disponível no estande da Livraria do Senado - Foto: Reprodução

"Norte do Brasil: através do Amazonas, do Pará e do Maranhão", com relatos e fotos de 1904, é um dos livros no estande do Senado - Foto: Reprodução