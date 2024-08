Senado faz sessão em homenagem a organização religiosa japonesa

A organização religiosa Sukyo Mahikari, fundada no Japão em 1959, será homenageada no Plenário do Senado Federal na segunda-feira (19), a partir das 10h. A sessão especial atende ao pedido feito pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS) em requerimento ( RQS 727/2023 ) apresentado em agosto de 2023.

No documento, Nelsinho explica que a Sukyo Mahikari do Brasil comemora o marco histórico de 50 anos de atividades no país e deseja celebrar a data com a realização da sessão especial no Plenário do Senado. A solenidade contará com a presença do líder mundial do movimento religioso, mestre Oshienushisama, e de fiéis do todo o Brasil.

O senador argumenta que a organização foi fundada “com o propósito de divulgar as leis e os princípios universais para o pleno desenvolvimento do ser humano e de toda a criação e para ser um guia seguro para todas as pessoas, independentemente de crença, etnia ou nacionalidade”. Trad diz ainda que o grupo tem como base o respeito a princípios universais, a busca pela purificação espiritual, pela harmonia com a natureza e com o próximo e por atitudes que possibilitem a aproximação com Deus no dia a dia.

No pedido, Nelsinho ressalta que anualmente, no Japão e também no Brasil, a Sukyo Mahikari realiza congressos com a presença de cientistas e estudiosos renomados de várias áreas para consolidar um fórum de debates na busca de harmonização entre ciência e religião.