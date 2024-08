Feira da Franquia traz opções de negócios para Minas Gerais

Promovendo um espaço de prospecção de negócios para franqueadores, potenciais investidores e geração de conteúdo especializado em franchising, a Feira da Franquia chega a Belo Horizonte, de 23 a 25 de agosto, no BH Shopping. Apresentando uma centena de opções de negócios, de diferentes áreas e perfis econômicos, esta edição conta com uma programação de palestras para desmistificar o empreendedorismo através de franquias e abordar temas relevantes ao setor, como: ESG, vendas, como escolher a franquia ideal, como transformar o seu negócio em franquia, dentre outros temas.

O mercado de franquias segue em plena expansão no país, com crescimento de 19,1% em faturamento no 1º semestre de 2024, em relação ao ano anterior, segundo pesquisa da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Serviços de alimentação, a área de saúde, beleza e bem-estar e o setor de hotelaria e turismo estão entre os que mais crescem. Em Minas Gerais, o crescimento do setor foi de 21,7% de 2022 para 2023.

A Feira da Franquia cria um ambiente democrático onde algumas das maiores franquias do Brasil, como: Mercadão dos Óculos, Igui Piscinas, Cacau Show, Casa Bauducco, Spoleto, Não Mais Pelo, Re/Max, dentre outras que dividem espaço com franquias regionais que estão iniciando seu processo de expansão ou franquias que serão lançadas no evento, como é o caso da Fábrica de Monstros, que atua no segmento fitness e pertence ao fisiculturista e influencer Leo Stronda.

O evento trará ofertas com diferentes patamares de investimento, com opção partindo de R$9.000,00 até franquias ultrapassando a casa de R$1 milhão, atraindo empreendedores e investidores com perfis de investimento diversificados. Um evento em que todos ganham, pois traz novas opções de negócios para o mercado de Minas Gerais, gera empregos, receita e fomenta o surgimento de novas franquias no estado.

"Trouxemos uma edição da Feira da Franquia para Belo Horizonte porque o mineiro tem um espírito empreendedor latente e por ser um estado que oferece mão-de-obra qualificada. Aqui, o evento é encarado como oportunidade de negócios não apenas para quem busca a segurança e as facilidades de investir em franquias, como pelo poder público, mercado imobiliário e centros comerciais”, aponta o diretor-executivo da Feira da Franquia, Arvid Auras.

O evento ocorre de 23 a 25 de agosto, das 14h às 20h. O passaporte dá acesso aos três dias de evento e todas as palestras pode ser adquirido pela plataforma Sympla. Sempre com opção de meia-entrada para estudantes, professores e idosos, mediante comprovação.

SERVIÇO

Feira da Franquia 2024

Quando: 23 a 25 de agosto, das 14h às 20h

Onde: BH Shopping – Piso Ouro Preto Portaria H (BR-356, 3049 - Belvedere, Belo Horizonte - MG)

Mais informações: https://www.sympla.com.br/feira-da-franquia---belo-horizonte-2024__2474452