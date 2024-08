Comissão do Parlasul ouvirá Itamaraty sobre eleições da Venezuela

A Comissão da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (CPCMS) aprovou nesta quarta-feira (14) um convite ao diplomata João Marcelo Galvão de Queiroz para falar sobre as eleições presidenciais da Venezuela. Queiroz é o diretor do Departamento de América do Sul do Ministério das Relações Exteriores (MRE). A proposta foi do presidente da comissão, senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

A eleição venezuelana aconteceu no dia 28 de julho. Após o pleito, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) anunciou a reeleição do presidente Nicolás Maduro, no poder desde 2013. A oposição contesta o resultado, apontando vitória de González Urrutia, e cobrando a divulgação, pelo CNE, das atas eleitorais que confirmam os totais de votos para cada candidato.

Originalmente, o deputado Roberto Monteiro Pai (PL-RJ) queria convidar líderes da oposição, incluindo González Urrutia, e o embaixador da Venezuela no Brasil para falarem à comissão. O senador Nelsinho Trad argumentou que o Itamaraty tem mais “legitimidade” para tratar do assunto e para explicar aos parlamentares como o Brasil enxerga a questão.

A comissão também aprovou a formação de um grupo de trabalho que vai elaborar um rito para escolha do parlamentar que assumirá a presidência rotativa do Parlasul no próximo ano. O cargo cabe ao Brasil no período 2025-2027. O grupo será formado pelos senadores Sérgio Petecão (PSD-AC) e Chico Rodrigues (PSB-AP) e pelos deputados Heitor Schuch (PSB-RS) e Greyce Elias (Avante-MG).

Foz do Iguaçu

O Parlasul vai se reunir na cidade de Foz do Iguaçu (PR) entre 17 e 19 de agosto. A agenda inclui uma sessão deliberativa, uma audiência pública sobre gestão de fluxos e de veículos nas fronteiras e uma sessão especial sobre a usina hidrelétrica de Itaipu.

Os projetos em pauta para os parlamentares envolvem temas como o combate ao crime organizado e o trabalho infantil, o relacionamento do Mercosul com outros países da região e uma agenda contra a fome. Também está prevista a deliberação de acordos para o envio de uma missão internacional observadora para as eleições municipais do Brasil, em outubro.