Confúcio Moura celebra 50 anos da OAB de Rondônia

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) prestou homenagem, em pronunciamento na quarta-feira (14), aos advogados do estado de Rondônia pelos 50 anos da criação da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no estado. O parlamentar destacou que a OAB local foi inaugurada em 18 de fevereiro de 1974, antes da criação e instalação do estado e do funcionamento do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO).

— No início dos anos 1950, algumas vezes, pisotearam o estado de Rondônia por ser um estado, um território, distante, isolado, quase a parte do que nós chamávamos de Brasil profundo. Até mesmo o Conselho Federal da OAB não aceitava plenamente a ousadia de um grupo de persistentes advogados de Porto Velho em busca da criação do seu órgão de classe. Lá no Rio de Janeiro, onde tinha sua sede, o Conselho Federal demorava a atender aos clamores do grupo de pioneiros constituído apenas por 23 advogados.

Confúcio Moura pontuou que o Tribunal de Justiça de Rondônia foi criado em 1982, junto com a criação do estado, e teve como primeiro presidente o advogado Fouad Darwich Zacharias. O senador também citou advogados rondonienses que contribuíram para a construção do estado, entre eles o ex-senador Odacir Soares, Amir Lando, Pedro Origa Neto, Salma Roumiê, Sara de Souza Lima e Arquelau de Paula.