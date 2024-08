Indicado para a embaixada do Brasil no Equador é confirmado no Plenário

O Plenário do Senado confirmou, nesta quarta-feira (14), a indicação do diplomata Flávio Soares Damico para o cargo de embaixador do Brasil no Equador (MSF 24/2024 ). Foram 47 votos a favor e apenas um contrário, além de uma abstenção. Pela manhã, o nome de Damico já havia sido aprovado em sabatina na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), sob relatoria do senador Chico Rodrigues (PSB-RR).

Damico nasceu em Porto Alegre, em 1960. Formou-se em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1982 e tornou-se especialista em economia pela mesma instituição em 1984. Deu início aos seus estudos no Instituto Rio Branco em 1987 e ocupou vários postos, no Brasil e no exterior. Por último, foi embaixador em Singapura (2016 a 2019) e Assunção (2019 a 2022). Hoje, é representante especial na Representação do Brasil junto à Conferência do Desarmamento.

Na sabatina da CRE, o diplomata disse que tem como meta seis eixos de atuação na embaixada no Equador: segurança, econômico-comercial, infraestrutura e transporte, meio ambiente, cooperação e político.

— No eixo político vamos acompanhar o processo eleitoral equatoriano. Nota-se grande polarização política no país, mas há uma grande unidade nacional na questão da segurança. E ainda apoiar o diálogo político de alto nível — afirmou Damico.