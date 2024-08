Rosana Martinelli defende setor madeireiro e manejo florestal sustentável

Ao defender o manejo florestal sustentável, a senadora Rosana Martinelli (PL-MT) afirmou, durante pronunciamento nesta quarta-feira (14), que o setor madeireiro vem adotando práticas que garantem a exploração sustentável das florestas, combatendo assim a imagem negativa associada à atividade.

— Hoje nós falamos que somos madeireiros com muito orgulho, porque trabalhamos de forma sustentável. É muito importante ter essa conscientização. O setor madeireiro gera milhares de empregos. A nossa construção civil ainda depende das madeiras na nossa infraestrutura, na nossa construção.

A senadora destacou ainda os 40 anos de fundação do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso (Sindusmad). Ela apontou a importância histórica do sindicato, fundado em 1980 por integrantes do setor que, ressaltou ela, se uniram para buscar soluções para o escoamento da madeira extraída regularmente na região.