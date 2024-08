Ética e respeito não podem ser colocados em segundo plano, diz Pontes

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

— A interferência entre os Poderes é uma violação clara ao princípio constitucional de separação dos Poderes. Isso ocorre quando o respeito e a ética são negligenciados, quando interesses pessoais ou políticos se sobrepõem ao compromisso com o Estado democrático de direito. Precisamos de lideranças que entendam que a harmonia entre os Poderes não é uma questão de conveniência, mas de respeito às leis e ao povo, que lhes outorgou o poder de forma temporária.

Pontes afirmou que a população não pode aceitar a realidade como algo imutável, devendo exigir mais das autoridades e lembrando que o poder deve ser exercido com responsabilidade, compromisso inabalável com a ética e profundo respeito por todos os cidadãos. Para o senador, muitos dos problemas enfrentados hoje, como os conflitos entre os Poderes da República, poderiam ser resolvidos se a ética fosse regra.

— O que acontece quando aqueles que deveriam ser modelos de conduta ética e defesa da lei e da democracia se permitem atos de corrupção, de desrespeito à lei, de parcialidade e de desprezo ao próximo? A resposta é clara: todos nós perdemos a confiança em nossas instituições, e o tecido social se esgarça. E o preço que pagamos por essa falta de ética é um preço muito alto. Quando os nossos líderes falham em agir com integridade, o exemplo negativo se espalha rapidamente por toda a sociedade. A ética deixa de ser uma prioridade, e o desrespeito torna-se norma.

O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (14), a importância da ética e do respeito para a sociedade, ressaltando ser inadmissível que esses princípios sejam colocados em segundo plano pelas lideranças do país.

Senado Federal Há 50 minutos Em Senado Federal CMO vota projeto que facilita acesso ao crédito no Rio Grande do Sul A Comissão Mista de Orçamento (CMO) pode votar nesta quarta-feira (14), às 19h, o Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) 25/2024 , que dispensa...

Senado Federal Há 50 minutos Em Senado Federal Damares defende impeachment do ministro Alexandre de Moraes A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (14), defendeu o pedido de impeachment do ministro Ale...

Senado Federal Há 1 hora Em Senado Federal Pedido de impeachment de Moraes será apresentado em setembro, diz Girão Um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deve ser encaminhado, no Senado, no dia 9 de setem...