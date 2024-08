CMA debaterá impactos ambientais e sociais da hidrovia Araguaia-Tocantins

A Comissão do Meio Ambiente (CMA) aprovou nesta quarta-feira (14) requerimento do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) para a realização de uma audiência pública destinada a avaliar impactos ambientais e sociais da hidrovia Araguaia-Tocantins ( REQ 36/2024-CMA ).

Kajuru pediu a participação do presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Rodrigo Agostinho, no debate.

Em 2022, o Ibama concedeu licença prévia parcial para o projeto da hidrovia Araguaia-Tocantins, que tem o objetivo de facilitar o escoamento de grãos do Centro-Oeste pelo Porto de Vila do Conde (PA). Para Kajuru, o licenciamento fragmentado, sem considerar o impacto ambiental ao longo dos mais de 2 mil Km do rio, pode ser prejudicial ao meio ambiente.

“A fragmentação do licenciamento impede a compreensão dos impactos ambientais e sociais do projeto, afetando negativamente a biodiversidade e as comunidades ribeirinhas”, justifica o senador.

A CMA também aprovou o requerimento ( REQ 40/2024 ) de audiência pública para discutir regras para o transporte aéreo de animais de estimação em voos domésticos ( PL 13/2022 ). As datas das duas audiências ainda não foram marcadas.

Na mesma reunião, a presidente da CMA, senadora Leila Barros (PDT-DF), aprovou requerimento, também de autoria de autoria de Kajuru, que prevê a prorrogação por 30 dias da Subcomissão Temporária para Discutir e Analisar o Mercado de Ativos Ambientais Brasileiros, instalada em março ( REQ 35/2024 ).

Ativos ambientais são investimentos realizados por empresas com o objetivo de mitigar os impactos de suas operações ao meio ambiente.