Guarapuava (PR) pode receber título de capital nacional da cevada e do malte

Entre 2012 e 2021 Guarapuava respondeu por cerca de 20% do total da produção nacional de cevada - Foto: Gilson Abreu / Agência Estadual de Notíicias do Paraná

A Comissão de Agricultura (CRA) aprovou nesta quarta-feira (14) o projeto que confere o título de capital nacional da cevada e do malte ao município de Guarapuava (PR). O Projeto de Lei (PL) 2181/2023 , da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Sergio Moro (União-PR) e agora segue para sanção presidencial, a não ser que haja recurso para votação no Plenário do Senado.

De acordo com dados do IBGE, o Paraná é responsável por substancial parcela da produção nacional de cevada, com Guarapuava liderando essa estatística. Entre 2012 e 2021, o município respondeu, em média, por 20% do total da produção brasileira.

A cidade já é considerada a Capital Paranaense da Cevada e do Malte, de acordo com a Lei Estadual 19.124, de 2017.

"Além de conferir maior visibilidade ao polo cervejeiro local, a concessão a Guarapuava do título de Capital Nacional da Cevada e do Malte servirá não apenas para celebrar suas conquistas excepcionais, mas também contribuirá para a consolidação do seu dinamismo econômico e para o seu reconhecimento como referência na produção de cevada e malte”, defendeu Moro.