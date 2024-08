Cleitinho pede CPI para investigar suposto uso indevido do TSE por Moraes

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) chamou a atenção, em pronunciamento na terça-feira (13), para matéria divulgada pelo jornalFolha de S. Pauloque afirma que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), teria utilizado o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para investigar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar disse que o Senado não pode prevaricar em relação ao caso e pediu que o Casa instale uma CPI para apurar a situação.

— No mínimo, tem que ser apurado isso aqui. Não estou aqui acusando, porque isso saiu agora, mas eu acredito que o Senado, que tem essa competência, essa prerrogativa, tem que fazer a convocação de todas as pessoas que estão nos áudios aqui, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, para mim, deveria ter uma CPI da vaza toga.

Cleitinho também afirmou que vai assinar o pedido e impeachment de Moraes e criticou a decisão do ministro em suspender novamente as redes sociais do senador Marcos do Val (Podemos-ES), além de ordenar o bloqueio de R$ 50 milhões do senador. Cleitinho ainda pediu que os parlamentares que se elegeram com o apoio de Bolsonaro se posicionem sobre o caso.

— Todos aqueles que foram [apoiados por Bolsonaro], em 2018 e 2022, eu espero que se posicionem em Plenário, venham à tribuna e falem sobre essa situação ou, no mínimo, assinem para a gente pedir a CPI dessa vaza toga, ou senão esse requerimento sobre a questão do impeachment do Alexandre de Moraes. Quantos bolsonaristas aqui foram apoiados pelo Bolsonaro e foram votados pelos bolsonaristas? Chegou a hora de a gente poder se posicionar e botar certas pessoas nos lugares deles.