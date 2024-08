Amaral celebra 439 anos de João Pessoa e 200 anos da Confederação do Equador

O senador André Amaral (União-PB) celebrou, em pronunciamento no Plenário na terça-feira (13), o aniversário de 439 anos de João Pessoa, celebrado em 5 de agosto. Ele destacou que a capital da Paraíba se consolidou como um dos destinos mais procurados do Brasil, para turismo e moradia.

Segundo o senador, a cidade oferece uma combinação de belezas naturais, qualidade de vida e a receptividade do povo paraibano, fatores que atraem cada vez mais pessoas.

— O IBGE registrou em João Pessoa o maior crescimento populacional dos últimos 12 anos, entre as 20 maiores cidades do Brasil. Quem chega a João Pessoa, se apaixona, e aquelas águas que os banham nunca mais querem deixar. Aquele clima, que nem é quente nem é frio, ali é o aconchego, e todos lá querem morar — disse.

Amaral também destacou a visita da Comissão Temporária do Senado em celebração aos 200 anos da Confederação do Equador, realizada entre os dias 6 e 8 de agosto. De acordo com o parlamentar, a confederação foi um marco na luta por maior autonomia das províncias e pela defesa dos princípios do liberalismo, contribuindo para a formação da República e do federalismo no Brasil.

— A confederação foi um movimento revolucionário ocorrido em 1824, no qual Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte se insurgiram contra dom Pedro I, que cassou o mandato de representantes eleitos pelo povo e indicou, arbitrariamente, os governantes das províncias, hoje estados — explicou.